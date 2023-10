Angelina Jolie preocupó sobre su salud mental: "Estoy intentando entender quién soy..."

Angelina Jolie se está renovando tanto a nivel profesional como profesional. Y si bien en este último tiempo se adentró de lleno en el mundo de la moda, ahora se dio a conocer la razón por la cual dejó de aparecer en películas. Todo esto nos lleva a una cuestión mental que atraviesa y vive.

Durante los últimos meses, Angelina Jolie se encuentra inmersa en la moda luego del lanzamiento de Atelier Jolie, su nuevo proyecto centrado en resaltar la moda sostenible unida a la conciencia social, ambiental y humanitaria. Y sobre esta nueva etapa habló con la revista Vogue.

Angelina Jolie dio fuertes declaraciones dirigidas hacia Brad Pitt.

Pero el dato fuerte fue cuando hizo hincapié en las razones por las cuales se ha alejado un poco de la actuación. Según contó, comenzó a aceptar menos papeles desde "hace siete años, y sólo aceptaba trabajos que no requerían rodajes largos".

La cuestión de todo esto tiene que ver cuando Angelina Jolie confesó que en las últimas semanas comenzó a sentirse con baja energía, no del todo óptima anímicamente. “Todavía estoy intentando entender quién soy a mis 48 años”, lanzó.

Luego, haciendo una clara referencia a su escandaloso pasado con Brad Pitt, remarcó: “Por diez años no me sentí yo misma, pero no quiero explayarme demasiado sobre eso”. A todo esto explicó que tuvo que atravesar un "proceso de sanación" junto a sus hijos "para encontrar terreno firme".

“Después de todo lo que pasé, salí lastimada, y me costó estar lo suficientemente fuerte, me encontraba muy vulnerable. No siento que haya sido yo misma durante una década, de una manera en la que no quiero entrar”, agregó.

Angelina Jolie valoró la importancia de sus hijos en este proceso.

"Teníamos mucho que sanar. Todavía estamos encontrando nuestro equilibrio", declaró Angelina Jolie sobre su proceso de sanación. Cabe recordar que su ruptura con Brad Pitt, con quien comparte seis hijos y habiendo enfrentado un largo proceso legal de años, perdura con el paso del tiempo.

Además, dijo que sus hijos son su claro faro en medio de todo esto: "Tener hijos me salvó y me enseñó a estar en este mundo de otra manera. Creo que recientemente me habría hundido de una manera mucho más oscura si no hubiera querido vivir para ellos. Son mejores que yo, porque quieres que tus hijos lo sean".