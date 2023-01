Salma Hayek tuvo que defenderse de las acusaciones tras la polémica durante reyes

Cuando hablamos de estrellas latinoamericanas que alcanzaron un gran éxito en el mundo, sin lugar a duda debemos mencionar a Salma Hayek, una intérprete que consiguió mucha fama en su país de origen, pero que logró su mayor potencial cuando hizo sus valijas y se dirigió a Estados Unidos.

Desde entonces, se convirtió en una de las estrellas más queridas de Hollywood. Debido a que posee un gran carisma, la actriz tiene muchos fanáticos en diferentes países y también millones de seguidores en las redes sociales. Recientemente, vivió un momento tenso con cada uno de ellos al celebrar a los Reyes Magos.

Salma Hayek protagonizó un escándalo en las redes sociales.

Aunque intenta llevar adelante una vida bastante privada, la actriz suele compartir en su cuenta de Instagram imágenes junto a sus seres queridos y de los momentos que vive cuando está alejada de las cámaras. Recientemente, un posteo inocente la convirtió en una víctima de las críticas.

En varios países de habla hispana, cada 6 de enero se celebra el día de los Reyes Magos, una fecha que coincide con el Día de la Epifanía y que tiene su origen en la religión católica. Además de marcar el fin de la Navidad, nos adentra en el viaje que hicieron estas tres personas guiadas por la estrella de Belén para adorar al niño Jesús y entregarle regalos.

En millones de hogares, dicho día suelen celebrarlo comiendo una rosca de Reyes, una tradición que continúa formando parte de Salma Hayek pese a que la actriz vive hace muchísimos años en Estados Unidos. Esta celebración y su rica comida la comparte con su hija Valentina, quien protagoniza la imagen de la polémica.

En su cuenta de Instagram, la actriz decidió publicar una divertida imagen donde aparece la adolescente mordiendo dicha rosca. Aunque la fotografía no molestó, si lo hizo un comentario que escribió la artista en la descripción del posteo.

Valentina, la hija de Salma, comiendo la Rosca de Reyes.

“Como todos los años, Valentina (su hija), siempre lista para la rosca de Reyes y de siempre se saca el muñeco”, escribió la celebridad. Los seguidores se ofendieron con la intérprete, ya que se refirió al niño Jesús con la palabra “muñeco“. Por supuesto, no dudaron en expresar dicha furia y disconformidad en los comentarios.

Al notar la polémica que se estaba generando por su inocente posteo, Salma Hayek no dudó en salir a defenderse. “Cuando digo el muñeco me refiero al muñeco representativo del niño Jesús, por qué si pongo el niño Jesús no falta quién me diga que el niño Jesús es sagrado y que ese es un muñeco de plástico y también tienen razón”, explicó la estrella.