Mira cómo ha crecido Alejandro Matthew, el hijo de Thalía y Tommy Mottola

Si bien la cantante Thalía ha mantenido a sus hijos alejados de los flashes, en un reciente encuentro con la periodista de espectáculos Lili Estefan, la esposa de Tommy Mottola compartió unas imágenes de Alejandro Matthew, uno de los pequeños en común que tiene con el productor musical. Fue así que los fanáticos de la artista se sorprendieron al ver como había crecido el niño.

Así se ve Matthew Alejandro, el hijo de Thalía y Tommy Mottola

Con la frase "Detrás de cada Selfie de una mujer hay 45 fotos más que no fueron aprobadas!!!, #selfie que no me tiren el teléfono, te amooooo amiga del alma", Lili publicó una serie de imágenes junto a la intérprete de “Amor a la mexicana”.

Así luce Alejandro Matthew, el hijo de Thalía y Tommy Mottola.

En las imágenes compartidas por la conductora del programa “El Gordo y la flaca”, llamó la atención la presencia del hijo de Thalía. Alejandro Matthew quien tiene 11 años de edad, iba vestido con una camisa de manga larga con un estampado en el centro, y lucía una cabellera castaña más bien larga.

Como era de esperarse los fans reaccionaron a la publicación. "Las caras de Mateo ¡Ame todo que joya de momentos!", "qué grande está Matthew, gracias Lili por compartir estos momentos tan lindos!!!" y "hermosas!! Amo verlas siempre juntas", fueron algunos de los comentarios escritos por los fanáticos.

Alejandro Matthew tiene 11 años y es muy parecido a su madre, Thalía.

Thalía se casó con el productor musical Tommy Mottola el 2 de diciembre del año 2000 en la Catedral de San Patricio de Nueva York, siendo una de las fiestas más cotizadas de la época ya que contó con la presencia de numerosas celebridades de Hollywood y de México reunidas. En 2007 le dio la bienvenida a su hija Sabrina Sakaë, y en 2011, nació Matthew Alejandro. La actriz ha mantenido alejados a sus hijos del mundo del espectáculo, ya que casi no sube fotos con ellos y no la acompañan a eventos público.