Gloria Trevi reafirma su inocencia en el caso de corrupción a menores

A inicios de los años 2000, la cantante mexicana Gloria Trevi escribió las páginas más oscuras de su carrera artística al ir a prisión debido a acusaciones sobre trata de persona y corrupción a menores. En 2004 la artista fue puesta en libertad y sobreseída de todos los cargos que se le imputaban, sin embargo, ahora una nueva demanda por el mismo delito vuelve a sacudir a la intérprete de “Dr Psiquiatra”.

Y es que nuevamente, Gloria Trevi se encuentra en el ojo del huracán tras una nueva demanda contra la artista mexicana, que la señala por estar presuntamente involucrada en casos de trata de personas y corrupción a menores.

Hace 20 años, Gloria Trevi había sido absuelta de los cargos de corrupción a menores.

Esta información fue reportada por la revista “Rolling Stone”, que dio a conocer que Trevi enfrenta nuevamente conflictos legales que apuntan a una demanda presentada a finales de 2022 en California. La acusación vuelve a poner sobre la mesa las afirmaciones de que ella consiguió jovencitas menores de 18 años para su expareja y productor Sergio Andrade, quien posteriormente abusaba de las víctimas.

Gloria Trevi se pronuncia sobre la demanda en su contra

Desde España, Gloria Trevi ha causado furor luego de que se pronunciara a través de sus redes sociales reafirmando su inocencia.

Gloria Trevi reaccionó a la nueva demanda en su contra alegando inocencia.

La tarde del pasado viernes 6 de enero, la cantante publicó un comunicado referente a la demanda en su contra. En el escrito, pide a su público que no crea en las noticias amarillistas y expresa que se siente segura debido a que tiene a la verdad de su lado, ya que estas son acusaciones que ya han sido refutadas en el pasado y que está dispuesta a volverse a defender, porque asegura que ella es inocente.

“Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí; es muy doloroso para mí y toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años”, dice un fragmento del comunicado oficial que emitió Gloria Trevi.