Aseguran que la fanática de Bad Bunny iniciará acciones legales contra el cantante

Cuando hablamos de estrellas que están pisando fuerte en la industria musical hace varios años, seguramente debemos hacer hincapié en Bad Bunny.

Desde que empezó su carrera, el intérprete logró cosechar éxitos imparables a nivel mundial y está listo para seguir creciendo en este 2023. Y mientras disfruta de sus logros musicales, también se enfrenta a un gran escándalo.

En los últimos días, la estrella presenció un momento impactante con una fanática. Mientras él se encontraba en Casa de Campo, República Dominicana, junto a sus amigos, una muchacha decidió acercarse con su celular para tomarse una fotografía.

El hecho molestó al cantante, quien no dudó en revolear el objeto que cayó sobre el piso. Por supuesto, su accionar se volvió viral y podría enfrentar como consecuencia acciones legales.

El escándalo con Bad Bunny y su fanática continúa

Recientemente, el periodista Alex Rodríguez decidió llevar adelante una entrevista con Aquiles, un hombre que estuvo presente en la discusión entre Bad Bunny y su fanática.

Dicha conversación se transmitió en el programa Siéntese quien pueda, donde el joven reveló detalles interesantes sobre el escándalo y sobre los planes que quiere llevar adelante la muchacha.

"Ella piensa, a sugerencia de su familia, tomar solamente acción jurídica para una disculpa pública. No creo que vaya más de ahí. Pero, sí están en eso. Yo tengo audios de allegados que me han dicho que ella está depresiva y no quiere salir de su habitación", comentó el testigo.

Al mismo tiempo, reveló que ese encontraba cenando en la Marina de Casa de Campo y en el mismo lugar estaba el cantante, quien se sentó en un área privada que parecía una terraza.

"A eso de las 12:30 a 12:45 de la madrugada, ellos deciden salir. Salieron por el lado equivocado, porque la seguridad le pedía una logística para salir por la parte de atrás“, declaró el joven. Según su recuerdo, el cantante y su equipo terminó retirándose por la puerta de adelante. Rápidamente, se encontraron con la euforia de los fanáticos.

“Lo seguí, porque andaba con amigos, y las hijas de los amigos que estaban ahí", añadió. El muchacho asegura que el celular de la joven nunca cayó en el agua como informaron algunos medios. Por lo tanto, la fanática pudo recuperarlo al instante. Asimismo, también dio su opinión al respecto. Bad Bunny y la problemática con su fanática.

"No sabemos a quién culpar, si a la insistencia de los fans, porque él ya venía de cenar. No lo culpo. Si usted hubiera estado ahí, no lo culparía", agregó. Entre tanto escándalo, Bad Bunny también decidió romper el silencio. De acuerdo con sus palabras en Twitter, la estrella no está arrepentida de lo que hizo.

Según él, siempre tratará con amor y respeto a las personas que lo traten de la misma forma. "La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un folleto de coaching en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo", escribió.