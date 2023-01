Olivia, una de las gatas de Taylor Swift, es la tercera mascota más millonaria del mundo

Si bien Taylor Swift es la artista definitiva del momento que rompe todos los récords en Internet, en las disqueras, en las radios, en venta de tickets, en seguidores de redes sociales y la lista podría seguir, hoy la protagonista no es ella, sino su gata Olivia, ya que se la declaró la tercera mascota más millonaria del planeta. Sabemos que la cantante de pop siempre trasmite su amor por los felinos, de hecho, los hace participar de sus video clips y de publicidades, y es justamente por la intervención activa de Olivia en el mundo de los negocios que su precio se volvió invaluable.

Taylor Swift siempre ha hecho público que es una persona de gatos y no de perros, por lo que tiene tres de ellos: Meredith Grey (nombrada por la serie Grey’s Anatomy), Olivia Benson (nombrada por la serie La ley y el orden) y Benjamin Button (nombrado por El curioso caso de Benjamin Button).Los tres felinos se unieron a la familia Swift en el 2011, 2014 y 2019, respectivamente.

Olivia, la gata de Taylor Swift, es la tercera mascota más millonaria del mundo.

Aunque los gatos no tienen cuenta bancaria, sí se pueden calcular sus fortunas por los proyectos en los que su dueña los ha incluido. En este caso, Olivia, de raza Scottish fold, ha sido partícipe de varios comerciales junto con Taylor, con marcas como Coca-Cola y AT&T, así como en dos de los videos musicales de Swift: Blank Space y Me!, que la hacen acreedora a una parte del dinero recaudado.

Con un enorme valor neto de $ 97 millones, Olivia se ha posicionado como la tercera mascota más rica a nivel global, según The Ultimate Pet Rich List, una lista que determina cuáles son las mascotas más ricas e influyentes del mundo. Esta lista forma parte del blog de gatos All About Cats.

De acuerdo con la lista, en el pódium de mascotas con mayor poder se encuentra, en el puesto número uno, el pastor alemán Gunther VI, que es propiedad de Gunther Corporation y tiene un valor de $ 500 millones. Como número dos, un puesto antes de Olivia, se encuentra Nala Cat; esta gata es popular en las redes sociales, con más de 4 millones de seguidores en Instagram, y tiene su propia línea de comida de gato prémium (@lovenalaco); también es ganadora de un premio Guinness. Nala está evaluada en $ 100 millones.