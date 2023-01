Mujer de negocios: estos son los proyectos que tiene Belinda por fuera de la música

Acaba de terminar uno de los años más movidos en la vida de Belinda, con muchas transformaciones, cambios, crecimiento y nuevos proyectos. Luego de que su relación con Christian Nodal finalizó, la artista llenó su agenda de actividades que, hasta el día de hoy la tienen muy ocupada. Otra gran decisión fue prestarle más atención a los negocios en los que se había embarcado por fuera del mundo de la música y la actuación que la ayudan a estar muy bien económicamente.

Belinda es dueña de una enorme fortuna. Y si bien no es ninguna sorpresa la abultada herencia que conserva, lo cierto es que pocos conocen que no todas sus ganancias provienen de la música y de la actuación. La ex de Nodal supo diversificar sus ingresos e invertirlos muy bien en otros rubros.

Desde que se separó de Christian Nodal, la cantante le dio rienda suelta a su faceta empresarial. Ella decidió que había llegado el momento de invertir en otras áreas que no fueran solo las del ambiente artístico. Así, por ejemplo, además del contrato que firmó junto a Danna Paola para Mean Girls (que es el más reciente) ella también es dueña de una gran cantidad de negocios.

Así es como a sus 33 años, Belinda ha conseguido acumular una fortuna cercana a los 10 millones de dólares. De esta manera, podríamos decir que tras su separación del cantante de regional mexicano ella no perdió el tiempo para conseguir más billete. Uno de los negocios que tiene a su cargo data del año 2014. Se trata del bar Karaoke donde se puede cantar siguiendo la letra de La chismosa.

Solo ese lugar le genera ganancias más que redituables a Belinda. El local es muy concurrido y si bien le ha generado varios dolores de cabeza, lo cierto es que ha decido conservarlo por las regalías que le ingresan a su patrimonio. Además, cuenta con una línea de productos de belleza que sigue sumando ventas todos los días. La firma es una de las más solicitadas debido a su compromiso con los animales. Es que todo lo que allí de pone es venta es “cruelty free”.

Sin duda, Belinda es una de las celebridades más polifacéticas que conozcamos. Por algo ha logrado una fortuna más que envidiable a su edad. Ella ha logrado construir todo un imperio empresarial por fuera del mundo de la música y la actuación.