Esta es la fuerte razón por la que Cristian Castro se niega a volver a México

Los ‘90 fueron la década esplendorosa en la que comenzó a escalar en su carrera musical con cada éxito que lanzaba. No hay persona que no conserve un disco físico de Cristian Castro en su casa y, en más de una ocasión, pusimos a todo volumen algún tema para cantarla con mucho sentimiento y dejarnos enamorar un poco. Es uno de los grandes artistas consagrados de México, sin embargo, en 1994 se mudó a la Argentina y se enamoró para siempre del sur americano, tanto que ahora disfruta de la playa de Punta del Este, Uruguay, y no tiene pensado regresar al paraíso azteca.

En entrevista para el programa Socios, el cantante contó que por ahora se siente feliz en Uruguay, y que si vuelve a México será sólo para visitar a su mamá, pero jamás para quedarse. “La verdad que (vive en Uruguay) para estar cerca de Argentina, sinceramente, ustedes lo saben, y estoy contento. El sur me está gustando desde que radico acá. Un buen tiempo ya estuve en el norte”, comentó.

Cristian Castro se siente muy feliz y cómodo en Punta del Este.

Mencionó que La Vero, a quien llama “mi vieja”, quiere que esté en México, “pero ya me estoy acostumbrado a tantas cosas, pero vamos, vamos a volver, sí”. Hace unos meses el Gallito Feliz reveló que, preocupado por la salud de la actriz, le pidió que se fuera a vivir con él para estar al pendiente de ella pero la estrella de las telenovelas se negó. Cristian Castro se mudó de Argentina a Uruguay en agosto de 2022 tras haber sido víctima de un asalto en su casa.

Cristian Castro se niega a regresar a México a pesar de los múltiples robos que sufrió en Argentina.

“Me asaltaron un poquito. Me fui a Uruguay y ahora estoy viviendo en Punta del Este. Los invito cuando quieran a un asadito. Se metieron a la casa. No lo hice público porque no soy un dramático. Me fui a Uruguay y ahora estoy molestando a los uruguayos”, dijo hace cinco meses al programa Arriba argentinos. También platicó que desde 1994 migró a Argentina porque fue ahí donde su mamá tuvo gran éxito en la década de los 80.

Verónica Castro quiere que regrese a México pero Cristian Castro se niega.

“Me salí en el 94 porque sí me asaltaron como unas tres veces, me bajaron del coche y luego se metieron a mi casa ocho chavos, ¿por qué más me voy a ir?, ¿cómo los voy a dejar?, no hombre, este país es lo más lindo del mundo, ustedes no se dan cuenta, pero sí lo es, y yo me doy cuenta desde fuera”, expresó a Ventaneando en agosto de 2022.