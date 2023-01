El insólito pedido de Hugh Jackman para los próximos premios de La Academia

Más allá de su larguísimo historial interpretando superhéroes, Hugh Jackman y Ryan Reynolds gozan de un lugar muy especial en la industria del entretenimiento que los ha consagrado como dos grandes actores capaz de mutar de justicieros a villanos o al papel que toque dentro de la gran baraja de posibilidades. Al compartir créditos en las películas de Deadpool, se hicieron grandes amigos, tanto que el protagonista de Wolverine se atrevió a hacerle un gran pedido a La Academia.

Resulta que Ryan Reynolds se ganó un lugar entre los preseleccionados para los Premios Oscar por la canción Good Afternoon de su película navideña Spirited en la que compartió elenco con la figura del mundo de la comedia, Will Ferrell. Ciertamente es una sorpresa grata para el protagonista de Deadpool sin embargo hubo una voz que se levantó en contra de esta decisión de La Academia.

Hugh Jackman está listo para regresar como Wolverine en la siguiente película de Deadpool, justamente junto a Ryan Reynolds, donde se rumorea que esta cinta tratará sobre el multiverso del MCU y veremos a esta versión del X-Men aparecer junto al Mercenario Bocazas en la misma línea temporal donde ocurre Logan pero años antes del fatídico desenlace donde el mutante pierde la vida.

En ese sentido, Hugh Jackman declaró sobre la posibilidad de que Ryan Reynolds gane un Oscar: “Que Ryan Reynolds obtenga una nominación en la categoría de mejor canción haría que el próximo año de mi vida fuera insoportable”, dijo Jackman en tono de broma en un video publicado en Twitter. “Tengo que pasar un año con él filmando a Wolverine y Deadpool. Créeme, sería imposible. Sería un problema”, completó.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman volverán a ser compañeros en Deadpool 3.

Sin embargo, el actor australiano comenzó su video en un tono elogioso: “Me encantó Spirited. Es una gran película, toda la familia la vio y se divirtió mucho. Amo a Will Ferrell, amo a Octavia Spencer... y con Good Afternoon me reí todo el tiempo. Es absolutamente brillante”, confesó Hugh Jackman sobre la cinta que su compañero de elenco en Deadpool 3 y amigo protagonizó. A pesar de todo, el actor pidió “desde el fondo de su corazón” que no validen a Reynolds para los Oscar 2023.

But don’t get me wrong … pic.twitter.com/8ymOYUOq9m — Hugh Jackman (@RealHughJackman) January 4, 2023

Ryan Reynolds y Hugh Jackman tienen una larga historia en el género de superhéroes si tenemos en cuenta que la estrella de Deadpool apareció por primera vez como el personaje en X-Men Origins: Wolverine de 2009, que fue el primer spin-off de X-Men centrado en el personaje de Jackman. Ahora el esposo de Blake Lively le pidió al australiano que regrese como Wolverine para Deadpool 3 consiguiendo una respuesta afirmativa de su amigo, razón por la que ambos grabarán juntos esa cinta.