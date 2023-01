Si estas paredes cantaran: el documental de los Beatles centrado en el estudio Abbey Road

Se piensa que está todo dicho, que nada más se puede agregar a la historia de los cuatro fantásticos de Liverpool que dieron un giro definitivo a la música y al rock and roll. Los Beatles no sólo forman parte de millones de discos, también de libros, revistas, cuadros, fotografías, museos, películas y cientos de documentales. Pero esta semana llega una producción especial basada en su historia y en la magia que supieron imprimirle al icónico estudio ubicado en Londres, Abbey Road, desde una perspectiva muy especial, la mirada de Mary McCartney, la hija de Paul.

Disney+ quiere contarnos una historia alrededor de Abbey Road, no solo la icónica avenida en el barrio de St John's Wood, en Londres, sino también del título del undécimo álbum de estudio publicado por The Beatles, pero se centra en una de las disqueras más famosas del mundo, por lo que estrenarán Si estas paredes cantaran, un documental sobre la historia del propio edificio en el que se grabaron éxitos de la reconocida banda británica. Y es que quién no ha cantado éxitos como Let it be, Don't let me down, Hey Jude y All you need is love, entre tantas otras canciones, por lo que el largometraje se estrenará este enero.

Según la propia descripción de Disney+, "por más de 90 años, Abbey Road fue el centro de la industria musical. En esta película personal de recuerdos y descubrimientos, Mary McCartney nos guía por nueve décadas para ver y experimentar la magia creativa que hace de Abbey Road el estudio más famoso y perdurable del mundo. De la música clásica al pop, de las bandas sonoras al hiphop".

El documental, que cuenta con la participación de celebridades, como Elton John, explora la amplitud, la diversidad y el ingenio de Abbey Road, de acuerdo con Disney+. "Las entrevistas muestran que grandes artistas, productores, compositores y apasionados ingenieros y empleados de Abbey Road, convivían y hallaban su lenguaje musical y la intensidad del material de archivo y de las sesiones de grabación dan acceso exclusivo a los reconocidos estudios".

Mañana se estrena en Disney+ Si estas paredes cantaran, nuevo documental de los Beatles dirigido por Mary McCartney, la hija de Paul.

El edificio, que fue diseñado para albergar una orquesta sinfónica, no escapa de la figura de The Beatles, pero también vemos otros momentos importantes, como la grabación de la banda sonora de Star Wars. El estudio no solo albergó a la banda de Come together, sino también a Pink Floyd y Oasis, entre otras agrupaciones por lo que en el avance del documental podemos ver a Jimmy Page (Led Zeppelin). El inmueble también sirvió a cineastas como Steven Spielberg y John Williams, además de George Lucas.

"La culminación de años de investigación: la película es la carta de amor personal de Mary a un lugar que no solo fomentó el trabajo creativo de su padre, sino también un sinnúmero de los artistas más talentosos de todo el mundo. Con historias de la talla de Jimmy Page, Kate Bush, Noel Gallagher, John Williams, Celeste, Eltohn John, Giles Martin, Shirley Bassey, Liam Gallagher, Pink Floyd y Paul McCartney", señala un comunicado de Abbey Road Studios.

Paul McCartney forma parte del documental Si estas paredes cantaran.

Si te preguntas cuándo se estrenará Si estas paredes cantaran, de Disney+, el documental llegará a la plataforma el 6 de enero de este 2023. El mismo Paul McCartney aparece en el largometraje mientras vemos momentos en Abbey Road Studios, imágenes detrás de momentos icónicos y cómo es que se grabaron algunos de los éxitos de una de las bandas más conocidas en todo el mundo y que hasta el día de hoy se mantienen vigentes.