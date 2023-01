¿Poncho Herrera exigió una cifra millonaria para la gira reencuentro de RBD?

La emblemática agrupación “RBD” está preparando su regreso con una gira de reencuentro que tiene a todos sus fans al borde de la locura. Sin embargo, cuando comenzó a correr esta información, y al darse a conocer que los integrantes se habían reunido para concretar el regreso, Poncho Herrera no estuvo presente, lo que desató una serie de especulaciones, y más sabiendo que la vuelta del grupo era un hecho. Es así que primeramente se mencionó que el también actor se avergonzaba de los años que había formado parte de la banda, y ahora surgen rumores que su ausencia se debe a que no le dieron la cifra millonaria que exigió para volver a los escenarios.

Poncho Herrera no será parte de la gira reencuentro de RBD.

Ante todas las críticas que ha recibido, Herrera reaccionó. "Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones", expresó Poncho a través de su cuenta de Twitter.

Así es que Poncho Herrera aseguró que no se está avergonzado de haber sido parte de este grupo, por el contrario. "Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde. De la misma forma que mis compañeras y compañeros me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente", continuó.

Poncho Herrera cuanta con el apoyo de sus excompañeros y de sus fans.

Asimismo, el cantante aprovechó para agradecer a todos los que lo apoyaron. "Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que que uno quiere en la vida, algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo. Y a los fans mi agradecimiento eterno por tanto apoyo y cariño", finalizó Herrera.

Luego de que “RBD” se separara, Alfonso Herrera se ha dedicado a la actuación donde se ha consolidado trabajando en diversos proyectos de México y Hollywood.