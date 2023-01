Mayeli Alonso cuenta por qué se divorció de Lupillo Rivera

Luego de trece años de matrimonio y dos hijos en común, Mayeli Alonso y Lupillo Rivera se separaron en el año 2019. Los rumores apuntaban que la ruptura se dio a causa de una supuesta infidelidad, aunque en todo este tiempo ninguno de los protagonistas había hablado al respecto. Ahora, la empresaria rompió el silencio y contó los motivos que llevaron a poner punto final a la relación de la pareja.

En 2019, Mayeli Alonso y Lupillo Rivera se divorciaron luego de trece años de matrimonio.

Todo comenzó cuando una amiga de Alonso habló con Rivera y le hizo creer que Mayeli había recibido flores de parte de un médico, lo que provocó la desconfianza del cantante quien le exigió el teléfono a su expareja para revisarlo. "Me acuerdo que me pidió mi celular, me dijo: 'dame tu celular, quiero ver tu celular', y yo respondí '¿qué quieres?', y le di mi celular, se lo di y se lo abrí, no encontró nada, nada", relató durante el reality “Rica, famosa, latina” de Estrella TV, donde participa la empresaria.

Las inseguridades de Lupillo Rivera llevaron a la separación de la pareja.

A pesar de que Mayeli demostró que era inocente, Rivera siguió con dudas, lo que lo llevó a investigar a su pareja a través de personas cercanas a ella, lo que ocasionó el rompimiento definitivo a pesar de que Alonso estaba enamorada. "Recuerdo que llegué y le dije: 'cómo es posible que pongas en duda la lealtad de una mujer que ha estado contigo en las buenas y en las malas, nunca en mi vida te voy a perdonar lo que me hiciste y esta es la última vez que me vas a poder ver a los ojos'. Agarré mis cosas y se los juro por Diosito santo, nunca regresé. Mi dignidad y el ejemplo que yo le tenía que dar a mi hija era más fuerte que el amor que yo tenía, porque yo me fui de ese lugar enamorada y muy herida", relató Mayeli.

Mayeli Alonso asegura que Lupillo Rivera la buscó tras comprobar que no había ninguna infidelidad, pero las cosas no pudieron solucionarse y llegó el divorcio.