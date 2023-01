En un yate relajada, Camila Sodi enseña su traje de baño y enciende las redes y el mar

Los seguidores de Camila Sodi están acostumbrados a los looks y fotografías sexys que exhibe la actriz. Sin embargo, cada día parece más hermosa y que el paso del tiempo le sienta a la perfección, porque no deja de deslumbrar con vestidos elegantes o playeros, lencería sensual o los trajes de baño que eligió para esta temporada en la playa y para recibir el nuevo año. Te mostramos cómo está disfrutando sus días de relajación la sobrina de Thalía.

El primer traje de baño canchero y sensual del año de Camila Sodi ya está dando mucho de qué hablar. Ahora sus fans han podido admirar su perfil derecho y así acariciar con la mirada el pequeño lunar que la sobrina de Thalía tiene de ese lado y ha sido un gran tema de comentarios. La malla de color negro y blanco es de una sola parte pero se une en varios nudos dejando varias partes del cuerpo descubiertas.

Lo que muchos fans agradecen de las publicaciones de Camila Sodi es que ésta no esconde la naturalidad de su cuerpo, al contrario. Los que la siguen saben que la actriz, modelo y cantante es de las que prefieren mostrarse tal cual es, aunque ello no significa que no recurra a los famosos filtros. Aquí les compartimos otra natural imagen de Camila Sodi arriba del yate en el que al parecer esta disfrutando de unas vacaciones.

En un yate relajada, Camila Sodi se toma unos días de descanso.

En estos días, otra celebridad que también decidió vivir los primeros días del año en el agua es Selena Gómez, quien además coincidió con Camila Sodi llevando el mismo color de traje de baño, sólo que el de la ex de Justin Bieber era de dos piezas. Con este bikini, Selena dejó a la vista su nueva figura que luce muy orgullosa.

Para rematar, algo que se puede decir de Camila Sodi es que tiene un alma ecléctica cuando se trata de lucir diseños, sea de lencería, bikinis o algún otro outfit. Por ello, es que su más reciente posteo en Instagram la muestra en un vestido de colores pastel, ideal para usarlo en la playa tal como se le ha visto en días recientes a la ex pareja de Diego Luna. Y, adivinen qué, también lo modela bellísimo.