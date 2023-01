Un cantante de Grupo Firme fue operado de urgencia por complicaciones en su salud

Más allá de que todos los integrantes del Grupo Firme se encuentran de vacaciones, no han dejado de compartir los momentos que disfrutaron junto a sus seres queridos, mucho más durante las pasadas fiestas.

De esta forma, el vocalista AB Luna, la segunda voz del grupo, comunicó a través de sus historias en Instagram que fue operado de emergencia por complicaciones en su salud.

Precisamente, se trata del joven y segunda voz de la banda más famosa de México, Grupo Firme. Él mismo subió un video donde mencionaba que, al parecer, tuvo una indigestión compleja producto de algunos alimentos que comió durante la cena de fin de año.

Esto lo derivó directamente a preocuparse por su salud e ir a emergencias. Mientras se lo veía recostado en una camilla de un hospital, habló y contó lo que estaba viviendo, y a las pocas horas el artista cambió su versión.

Tuvo que ser operado de urgencia

Al parecer, no fue lo que él pensó, sino todo lo contrario. Lo que le estaba causando dolor era su apéndice. Sin duda, como se trató de algo complejo se tuvo que someter a una cirugía de emergencia para extraerlo. Afortunadamente, luego se sintió mejor.

Para tranquilizar a sus seguidores dijo: “Fueron momentos de terror, casi 40 horas de dolor y la verdad no se lo deseo a nadie, espero que tomen precauciones y no lo esperen y vayan y se operen cuando les llegue este dolor, que mejor compañía que la familia muchas gracias vinieron desde Tijuana y mi esposa estaba conmigo en Cancún”.

El vocalista AB Luna de Grupo Firme fue operado de urgencia por una afección en el apéndice.

Al parecer, AB Luna no es el único de Grupo Firme que está atravesado un momento malo de salud en las últimas semanas. Por su parte Eduin Caz, el líder y vocalista, también dio a conocer que en los próximos días es probable que deba someterse a una intervención quirúrgica.

“Familia ando aquí hospitalizado, se me había olvidado decirles, lo que pasa es que ya andamos aquí en los tratamientos, ya me voy a operar, van a ser varias operaciones porque una cosa lleva a la otra y así, luego les voy a explicar más o menos que es lo qué me voy a hacer, pero ya vamos a andar mejor si Dios quiere”, reveló el vocalista sobre su situación.