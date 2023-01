Este fue el momento más romántico de Tom Holland y Zendaya en 2022

Cada momento juntos es una postal para el recuerdo de los fanáticos que apostaron desde el principio por esta pareja y no se equivocaron. Tom Holland y Zendaya no sólo son los dos actores del momento sino que personifican uno de los noviazgos mas queridos de Hollywood. Ambos se encuentran enfrascados en sus proyectos pero siempre que queda tiempo de ocio lo comparten juntos haciendo alguna escapada y mostrándose muy cariñosos. Fueron varios los episodios que enamoraron a sus fans pero hubo uno en particular etiquetado como el más romántico del año que acaba de finalizar y acá te lo contamos.

Los jóvenes se conocieron en el set de filmación de Spider-Man: Homecoming y luego vivieron un romance que hoy está consolidado donde todas las fuentes cercanas a estas celebridades están convencidas de que más temprano que tarde ellos darán el siguiente paso en la relación.

Tom Holland y Zendaya son una de las parejas del momento y de las más queridas de Hollywood.

Mientras tanto, 2022 nos dejó uno de los grandes momentos de Tom Holland y Zendaya cuando la pareja visitó el museo del Louvre en París donde fueron guiados por una persona capacitada en las distintas obras que se exhiben en el icónico lugar mientras ellos no dejaban de sorprenderse con los secretos que descubrieron gracias a este paseo cultural que ciertamente los iluminó en muchos aspectos históricos.

Un detalle de este paseo en pareja de Tom Holland y Zendaya: cada oportunidad en la que paraban a ver una obra y escuchar a su guía ellos se tomaban de las manos. Esta situación fue captada por un fan que sacó fotografías del momento que vivió la pareja más popular de Hollywood en una de las ciudades donde vivir el romance parece casi una obligación: ¡París!

Tom Holland y Zendaya se conocieron en el set de Spider-Man.

Estas imágenes se hicieron virales en Internet cimentando uno de los momentos más lindos de Tom Holland y Zendaya en 2022. La pareja estaba lookeada de manera informal al mismo tiempo que llevaron una cámara de fotos al Louvre para poder dejar asentada esa visita con instantáneas para el recuerdo de ambos. La web se derritió con esta visita al museo más icónico del planeta de parte de dos estrellas de Hollywood que están en ascenso.

Zendaya estaba en la Ciudad del Amor porque acudió a la Semana de la Moda pero ese evento no le impidió a la protagonista de Euphoria compartir un momento con su chico y visitar juntos el museo del Louvre para vivir una experiencia única y seguir sumando capítulos a una historia que ya tiene un tiempo pero que seguramente tal como revelan las personas cercanas a ellos está próxima a dar un paso muy importante. ¿Será este año?