La razón por la que Viola Davis se enfureció con los Premios Oscar

La industria cinematográfica evolucionó con creces desde sus comienzos al presente, sobre todo, en el trato que tiene con sus trabajadores, sin embargo, todavía existen muchas aristas que ajustar y debates que poner sobre la mesa para que ni los actores ni la gente que trabaja detrás de cámara se siente ignorada por su labor. Viola Davis no fue nominada a los Premios Oscar 2023 por su papel en The Woman King y esto no sólo la hizo sentir frustrada sino que aprovechó la ocasión para enviarle un duro mensaje a la Academia.

Luego de la gran expectativa que generó al protagonizar la película The Woman King, que recaudó más de 92 millones de dólares en taquilla alrededor del mundo, muchas voces esperaban que Viola Davis fuera nominada al Oscar a Mejor Actriz en la próxima entrega de los premios de la Academia. Sin embargo, esto no sucedió.

Viola Davis se sintió ofendida porque no fue nominada por los Premios Oscar por su papel en The Woman King.

Ahora la también estrella de la serie How to get away with murder –y quien en 2017 ganó el premio de la Academia en la categoría de Mejor Actriz de Reparto– criticó recientemente la forma en que Hollywood “avergüenza” a las actrices por envejecer y reveló la forma en que ha logrado reconciliarse con su físico y con quien es en la actualidad, conectando con la niña que fue.

La actriz de 57 años recalcó la presión social ejercida sobre las mujeres en el negocio cinematográfico, uno muy “consciente de la imagen”, para que mantengan su apariencia juvenil. “Probablemente no soy la mejor persona para preguntar sobre mi edad, me encanta mi edad. Incluso cuando era más joven, miraba el rostro de Helen Mirren, Jane Fonda y Cicely Tyson, y todo lo que veía era belleza. Pero sí, la industria es muy consciente de la imagen, luego tienes la presión social sobre las personas, luego tienes una tormenta perfecta de mucha discriminación por edad”, señaló Viola en una reciente charla con la revista Platinum.

Viola Davis aseguró que Hollywood averguenza a las mujeres mayores.

La actriz de películas como Historias cruzadas, Escuadrón Suicida y La madre del blues comentó que hay que liberarse de esa vergüenza al envejecer: “Pero aquí es donde realmente creo que entra en juego la crisis de la mediana edad. Se trata de liberarte de todo eso. Encuentro que muchas veces en Hollywood, hay un gran factor de vergüenza con el envejecimiento y no ayuda a las mujeres, especialmente porque nuestro valor a menudo reside realmente en cómo nos vemos, qué tan bien cocinamos y cómo criamos a nuestros hijos”, señaló Viola.

Viola Davis protagonizó The Woman King.

La estrella de The Woman King, quien tiene una hija adoptiva de 12 años de edad, Genesis, con su esposo Julius Tennon, dijo que honra su apariencia de cuando era más joven como lo haría con la de su hija. “Y ahora puedo mirar hacia atrás a la Viola de seis años y quiero honrarla. No puedo honrarla yendo por ahí diciendo: ‘Oh, todavía no soy lo suficientemente bonita, soy demasiado vieja'”, aseguró.

De esta forma, la actriz celebra su belleza y se reconcilia consigo misma: “Puedo honrarla de la misma manera que honro a mi hija y a otros jóvenes mirando a Viola de seis años y reconciliando su belleza y volviendo y literalmente diciendo: ‘Viola, eras hermosa’. Cuando me miro en el espejo ahora, literalmente me estoy reconciliando con mis labios, con mi nariz y con mi tono de piel. Lo celebro. Eso es lo que me hace tomar riesgos. Eso es lo que me convierte en Viola Davis”, concluyó.

Viola Davis se sintió frustrada por no haber sido considerada por los Premios de la Academia.

Las nominadas al premio de la Academia en la categoría de Mejor Actriz este año son: Cate Blanchett por Tár, Ana de Armas por Blonde, Andrea Riseborough por To Leslie, Michelle Williams por Los Fabelman y Michelle Yeoh por Todo en todas partes al mismo tiempo.