El motivo por el que The Crown podría estar en peligro según Helena Bonham Carter

Cuando se estrenó la primera temporada de The Crown en 2016 nadie, ni siquiera su director, imaginó todos los acontecimientos que transcurrirían siete años después y con el show aún vigente en la plataforma Netflix. Este año llegará la sexta entrega de una serie de drama y época que cautivó a la audiencia desde el primer episodio y que supo gozar de un elenco de lujo. Sin embargo, no todos están de acuerdo con la continuidad del programa, como es el caso de la actriz Helena Bonham Carter, quien interpretó a la Princesa Margarita, ya que considera que esta producción de gran éxito se saldría de su cometido al chocarse con el presente.

La actriz de 56 años, quien interpretó a la Princesa Margarita en las temporadas tres y cuatro del drama de Netflix inspirado en la Familia Real británica, consideró con respecto a la exitosa serie que ésta debería terminar ahora que se está poniendo al día con los acontecimientos modernos.

Helena Bonham Carter está preocpada por la continuidad de The Crown.

De acuerdo con recientes declaraciones al periódico Observer, la ex pareja del cineasta Tim Burton explicó los que, a su consideración, son los “riesgos” que enfrenta la producción del gigante del streaming que en 2022 estrenó su quinta temporada. “Debería tener cuidado aquí, pero no creo que deba continuar, en realidad. Estoy en el programa y me encantaron mis episodios, pero ahora es muy diferente. Cuando comenzó The Crown era un drama histórico y ahora se ha estrellado contra el presente. Pero eso depende de ellos”, aseguró la estrella al medio británico.

La también actriz de la saga de Harry Potter sugirió previamente que el drama de Peter Morgan tenía la responsabilidad moral de recordar a los espectadores que no están viendo un documental.

Helena Bonham Carter interpretó a la Princesa Margarita en las temporaas 3 y 4 de The Crown.

“Me siento muy fuerte porque creo que tenemos la responsabilidad moral de decir ‘Esperen, chicos, no es un documental de drama, estamos haciendo un drama’. Son entidades diferentes”, comentó en una entrevista que ofreció en 2020. El programa ha causado una controversia considerable sobre sus tramas relacionadas con la Familia Real, pero el productor Peter Morgan sugirió que la difunta reina Isabel tenía “mejores cosas que hacer” que ver la serie. “Dios la bendiga. Estoy seguro de que tenía mejores cosas que hacer”, aseguró el creador.

Peter también admitió que la reina, quien murió el pasado 8 de septiembre a los 96 años de edad, se siente “muy viva” para él, ya que sigue siendo la principal protagonista del programa. Al hablar sobre la forma en que se enteró de la noticia de la muerte de la soberana, dijo: “Acababa de aterrizar de Viena y encendí mi teléfono con un estallido de pings y mensajes. Sentí muchas cosas al mismo tiempo. Y los días que siguieron fueron simultáneamente un fenómeno global, un momento de la historia que veías desarrollarse como espectador, y una experiencia personal intensa y totalmente conmovedora que uno quería procesar solo. Toda la experiencia se hizo aún más compleja por el hecho de que, como mi protagonista, por supuesto, todavía está muy viva”, afirmó.

Helena Bonham Carter cree que la serie The Crown debería llegar a su final porque ya se aleja del propósito de ser un historia de época al chocarse con el presente.

Este año se estrenará la sexta temporada de The Crown en Netflix, pero con la salida del libro de memorias del príncipe Harry, Spare: En la sombra, mucho se ha especulado con la posibilidad de que la serie continúe y aborde otros episodios de la vida de la Familia Real como la boda de Carlos con Camila, las relaciones de los príncipes William y Harry con Kate Middleton y Meghan Markle y, naturalmente, la muerte de la Reina Isabel II.