La nueva Miss Universo responde a las críticas de su triunfo

Una vez más, Miss Universo da mucho de qué hablar. Desde que este certamen de belleza existe y se transmite en la pequeña pantalla, la audiencia se muestra muy expectante y se pregunta quién será la nueva concursante que logrará adueñarse de la anhelada corona. Así como en 2021 fue Harnaaz Sandhu, este año se consagró a la reina del 2022.

Después de una larga competencia donde se presentaron hermosas, talentosas e inteligentes mujeres de diferentes partes del mundo, el jurado decidió elegir como ganadora principal a la estadounidense R'Bonney Gabriel. Por supuesto, su reinado llamó la atención de millones de usuarios de la redes sociales. Y, como era de esperar, las críticas no tardaron en llegar.

R'Bonney Gabriel, la nueva Miss Universo, le hace frente a las críticas

Al igual que varias concursantes, la muchacha siempre tuvo el deseo de consagrarse como la ganadora del certamen de belleza. Con solo 28 años, la originaria de Texas logró enamorar al jurado presente con su hermosura natural, su talento para lucirse arriba de la pasarela y su forma de pensar.

Como sucede en la mayoría de las ediciones de Miss Universo, las representantes de América Latina siempre se ganan el amor de las redes sociales y suelen llegar muy lejos dentro del certamen. A tal punto que varias de ellas lograron coronarse como reinas. En esta nueva entrega, la cual eligió a la ganadora del 2022, Miss Venezuela y Miss República Dominicana quedaron en segundo y tercer puesto.

Esto provocó el enojo de muchos usuarios de Twitter y otras redes sociales, quienes mostraron su malestar al ver que R'Bonney Gabriel logró superar a dichas concursantes. Rápidamente, comenzaron a denigrar el trabajo realizado por la ganadora y hasta aseguraron que el jurado hizo una mala elección.

¡Y esto no fue todo! La representante de Estados Unidos también fue muy criticada por su desfile con el traje de “Mujer en la luna“, el cual provocó que caminara con mucha dificultad y que no se luciera como varias de sus contrincantes. Este imprevisto no fue fatal, ya que se consagró como la ganadora.

Ante la ola de críticas que recibió, la muchacha decidió romper el silencio y defenderse: "Honestamente, no soy alguien que se tome muy en serio las críticas en redes sociales. Me encanta ver los memes. Me hacen reír. Me estaba riendo de mí misma cuando subí al escenario“.

R‘Bonney Gabriel, la muchacha que se consagró como Miss Universo 2022.

"El traje pesaba demasiado para que lo portara más de 30 minutos, a lo mucho (…) Me dolió la espalda al final de la noche. Decidí usar tacones en vez de zapatos deportivos. No sé porqué hice eso, pero ¡lo hice!", comentó respecto a su polémico desfile.

En la misma línea, la nueva Miss Universo dejó muy en claro que las críticas la hacen más fuerte. "Esta es una oportunidad para demostrarle al mundo que, a pesar de enfrentar negatividad —creo que todos experimentamos un poco de odio en el Internet —que no dejes que te perturbe. Creo que esta es una gran oportunidad para mi para poner el ejemplo".

Por último, R'Bonney Gabriel hizo hincapié en el gran amor que siente por dicho concurso de belleza y que siempre fue un sueño que tenía pendiente. Por este motivo, deja a un lado las críticas y se enfoca en un bello mensaje: demostrarle al mundo que puedes lograr aquello que parece imposible.