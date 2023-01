Kate del Castillo habla de los hombres groseros con los que le tocó trabajar

En el marco del estreno de “Volver a caer” (Vix+), su nueva serie como productora, Kate del Castillo y el actor español Maxi Iglesias, brindaron una entrevista de promoción, donde la actriz reveló que eligió como compañero de reparto a su amigo europeo para evitar trabajar con hombres groseros, a los que llamó “patanes”, y así facilitar las escenas íntimas dentro de una historia que transcurre entre infidelidades y que nace de un amor a primera vista.

Al ser cuestionada a cerca de la elección de su coprotagonista, Kate del Castillo tenía muy claro quién era el actor indicado para llevar adelante el proyecto. "Desde que lo leí dije 'es para Maxi'. Primero, queda perfecto para el personaje, segundo, es un gran amigo mío y porque sé que me va a cuidar y voy a estar en buenas manos y porque hay un amor y un respeto entre los dos, y quiero que eso se muestre en pantalla", dijo la actriz mexicana.

"Volver a caer" es la nueva serie producida por Kate del Castillo.

Con respecto a las escenas íntimas que se realizan en la cama, la productora comentó como fue trabajar con Maxi Iglesias. "Siempre es incómodo. Sin embargo, de verdad para mí me lo hizo mucho más fácil estar con él, que sí conozco y que sí de verdad es mi amigo, y que me va a cuidar. Eso hace la gran diferencia, por lo menos para una mujer sí", expresó Kate del Castillo.

Por su parte, Iglesias admitió que para él rodar ese tipo de escenas también ha llegado a ser complicado. "A veces llegas a sets, me ha pasado, y en el primer día de rodaje y dices '¡hola!, ¿qué tal? ¡Acción, besos! ¡Tócala aquí! Entonces es importante que se genere ese espacio y ese clima también", explicó el actor español.

Maxi Iglesias fue el elegido por Kate del Castillo como coprotagonista de "Volver a caer".

En ese sentido, Kate del Castillo señaló lo difícil que es grabar escenas íntimas y aseguró que le tocó trabajar con hombres groseros que se aprovechan de la situación porque están las cámaras en frente. "Son momentos muy vulnerables para ambos, no nada más para la mujer", dijo Kate, "para los dos, son momentos vulnerables porque estás trabajando. Y yo he estado con varios patanes que digo yo, 'esto no se atreve a hacérmelo afuera, ¿por qué lo hace cuando está rodando la cámara? ¡qué patán!', ¿me entiendes? Entonces eso es terrible, por eso es mejor saber con alguien que es amoroso y que te va a cuidar y es tu amigo", dijo la protagonista de “La Reina del sur”.