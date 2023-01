Carmen Villalobos publicó un video junto a su novio y se llevó las miradas de todos

Carmen Villalobos es tendencia en los portales de noticias de entretenimientos a oficializar en las redes sociales su relación amorosa con el presentador venezolano Frederick Oldenburg. El clip publicación en sus cuentas oficiales rápidamente se viralizó en web y se llevó las miradas de todos.

En las famosas historias de Instagram, Carmen Villalobos compartió un video donde se la puede ver en el auto de la mano con Frederick Oldenburg. Además en el mismo se puede apreciar que el periodista deportivo le regaló a la bellísima colombiana un ramo de rosas blancas.

Carmen Villalobos se dio una nueva oportunidad en el amor tras terminar su relación con Sebastián Caicedo a mediados del año pasado. Con el popular actor la nacida en Barranquilla estuvo más de diez años de novia y tres años de matrimonio. Los rumores sobre la ruptura nunca salieron a luz pero off de record se supo que Caicedo le fue infiel a Villalobos.

Lo cierto es que esa historia ya quedó atrás y ahora Carmen Villalobos está viviendo uno de los momentos más lindos de su vida junto a su novio. Esto además se da en marco del gran éxito laboral que está teniendo la protagonista de la telenovela Hasta que la plata nos separe.

En otro de los estados de la mencionada red social, Carmen Villalobos afirmó que "tuvo una semana super movida a nivel personal, familiar. Hay un problemilla que no me sentí bien y entonces a venir aquí y hablarles de problemas dije no. Me gusta aparecer por aquí para contagiarlos de buena energía, de buena vibra y bueno también es chevere desconectarse un poquito. Como he aprendido desde hace un tiempo 'un día a la vez', las cosas pasan por algo".