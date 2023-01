Leonardo DiCaprio y Victoria Lamas recibieron juntos el Año Nuevo

Romance pronto a confirmarse para Leonardo DiCaprio. El galán de Hollywood comenzó el 2023 celebrando en un lujoso yate, con la compañía de sus amigos y quien sería su nueva pareja, reafirmando los rumores que se deslizaron en las últimas semanas: Victoria Lamas.

Victoria es una joven modelo, artista plástica y actriz de 23 años, hija del popular y reconocido actor Lorenzo Lamas. Desde hace días se viene hablando de esta coincidencia que indicaría el nuevo amor de DiCaprio, y según los trascendidos todo indicaría que la historia va muy bien encaminada.

Leonardo DiCaprio y Victoria Lamas recibieron el 2023 juntos en una fiesta (The Grosby Group)

Con un barco anclado en las costas de Saint Barth, el grupo encabezado por DiCaprio pasó toda la tarde del 31 de diciembre y se quedaron hasta altas horas de la noche, mediante el festejo y la alegría por la llegada del Año Nuevo cuando el reloj marcó las 12 de la noche.

Fue una mega fiesta privada e íntima del actor, como parte de un grupo que disfrutó de comidas y bebidas con looks informales típicos de playa, incluyendo gorras y trajes de baño. Si bien el entorno de ambos asegura que son solo amigos, esta es la tercera vez que se los ve a Leonardo y Victoria juntos.

“Sé que le gusta mucho. Creo que se conocieron el mes pasado. No estoy seguro de las circunstancias, pero eso es lo que me dijo”, dijo Lorenzo sobre la relación que habría comenzado su hija con el actor.

“Está muy encantada”, agregó. “Le dije que se tomara la relación como unas vacaciones, que las disfrutara todo lo que pudiera mientras duraran. Y si dura más que unas vacaciones normales, estupendo. Pero si no, que cuide su corazón, porque es muy joven”, destacó el también veterano actor.

Pero hubo una marcha atrás para Lorenzo, que minutos después de dar sus declaraciones en el periódico The Post luego se arrepentió y volvió sobre sus palabras. “Solo hablé con vos porque sentí que sería algo positivo, pero ella no se siente así. Son amigos, no tienen una relación seria. Y solo quiero que eso quede claro”, enfatizó.