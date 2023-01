Esta es la razón por la que Brad Pitt se encuentra enemistado con Courtney Love

Fue precisamente El club de la pelea la cinta que catapultó a la fama a Brad Pitt y en la que pudo desarrollar un personaje tan particular como recordable. Muchas figuras de renombre formaron parte de este film en que aparentemente también se había convocado a Courtney Love, la esposa del líder de Nirvana, Kurt Cobain, fallecido en 1994. Sin embargo, surgió una disputa entre la cantante y el actor de 7 pecados que derivó en que el papel de Marla Singer se lo dieran a otra famosa actriz y Love quedara fuera de la película.

A través de su más reciente participación en el podcast WTF With Marc Maron, la viuda de Kurt Cobain, Courtney Love, hizo fuertes revelaciones sobre Brad Pitt. De acuerdo con la cantante, el astro de Hollywood fue el responsable de que la sacaran de la aclamada cinta El Club de la Pelea.

Brad Pitt en El club de la pelea.

Según la artista, ella había conseguido el papel de Marla Singer, quién terminó siendo interpretada por Helena Bonham Carter, pero el director le quitó el personaje luego de que le negó a Pitt darle vida a Kurt Cobain en una biopic de la leyenda del grunge. De acuerdo con Courtney, esto ocurrió cuando ella se reunió con Gus Van Sant y Brad Pitt para hablar sobre la posibilidad de adaptar Brokeback Mountain, misma que terminó siendo llevada a la gran pantalla años después.

A lo largo de la conversación, Pitt le mencionó su interés por hacer una biopic del fallecido Kurt Cobain, quien se quitó la vida el 5 de abril de 1994. En ese momento, Courtney estalló e hizo un comentario que comprometió su participación en la película. “¿Quién te crees que eres?”, recordó.

Brad Pitt está fuertemente enemistado con Courtney Love.

En ese entonces, los rumores apuntaban a que Courtney Love no había sido seleccionada para el papel de Marla debido a su romance con Edward Norton, quien también protagonizó la cinta. “Edward llega a casa llorando y diciéndome que no tuvo el poder para cambiar las cosas y de repente suena el teléfono y es David Fincher. Yo sabía que era él... Me echó porque no dejé a Brad interpretar a Kurt”, expresó.

Aunado a ello Love también reveló que ha sido acosada por Brad Pitt desde 1996 con el único objetivo de poder hacer una obra biográfica sobre el ex-líder de Nirvana. “Viene pasando desde 1996?, señaló.

La enemistad entre Courtney Love y Brad Pitt surgió porque ella no quiso que interpretara a Kurt Cobain.

“Cameron Crowe me dijo que Brad Pitt fue puesto en este mundo para acosarme por Kurt, algo que viene pasando desde 1996. De hecho, dos años atrás [2020] la compañía que tiene, Plan B, quiso producir una biopic de Kurt pero yo me negué porque no sentía que lo entendiera a él o a mí, no confiaba en Brad para eso”, reveló Courtney.

La artista recordó cuáles fueron sus palabras exactas ante la más reciente petición de Pitt: “No sé si confío en ti y no sé si tus películas tienen fines de lucro. Son muy buenas películas de justicia social, pero… Si no me entiendes, no entiendes a Kurt, y no siento que lo haces, Brad”, señaló. Kourtney Love y Kurt Cobain estuvieron casados dos años hasta su fallecimiento en 1994.

Courtney Love y Kurt Cobain formaron una de las relaciones más polémicas y mediáticas de la primera década de los 90. La pareja se casó en febrero de 1992 y permanecieron juntos hasta el día en el que el cantante se quitó la vida a manos de una escopeta el 5 de abril de 1994. Ambos comparten una hija: Frances Bean Cobain, quien cumplió 30 años el pasado mes de agosto.