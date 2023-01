Con un pronunciado escote en su top multicolor, Megan Fox manifestó su nuevo interés y las redes se prendieron fuego

Nadie puede poner en duda que Megan Fox es una de las celebridades mas bellas de Hollywood que jamás pasa desapercibida, ni en las películas de las que formó parte ni cuando realiza una publicación en su cuenta de Instagram. Con 36 años y varios éxitos en su haber, la artista se animó a ser público un pedido que encendió la red social de la cámara de fotos y explotó su casilla de mensajes directos, incluso, su pareja Machine Gun Kelly reaccionó a esta petición.

Hace algún tiempo, Megan Fox causó revuelo al hablar abiertamente sobre la forma fluida en que vive su sexualidad, por lo que ahora, al publicar una serie de sugerentes fotografías en su cuenta de Instagram, acompañadas con una leyenda en la que asegura que está “buscando novia”, hizo que más de tres millones de usuarios de la red social dieran like a la publicación y que ésta recibiera más de 30 mil comentarios, entre ellos el de su pareja, el rapero Machine Gun Kelly, quien reaccionó ante la sorpresiva declaración de la estrella de Transformers.

Este viernes, el corazón de muchas de las seguidoras de Megan tuvieron un sobresalto al leer el mensaje que la actriz de 36 años publicó en su cuenta oficial de Instagram junto a unas imágenes en las que presume su figura con un pronunciado escote en el top en tonos negro, morado y rojo que lleva puesto. “Actualmente buscando una novia. Por favor envíen sus solicitudes en los MDs (Mensajes Directos)”, escribió la actriz hollywoodense, quien aparece a bordo de un coche y lleva puesto, además del revelador top, un sombrero violeta de peluche.

Una de las primeras chicas en comentar la publicación en la que Megan Fox asegura estar buscando una novia fue la actriz australiana Ruby Rose, quien salió de la serie Batwoman, en 2020, debido a un supuesto maltrato por parte de la producción. “¿Que no te dio Machine Gun Kelly mi solicitud? Yo se la entregaba a diario mientras filmábamos Taurus”, bromeó la también actriz de Orange is the new black.



Muchas influencers, modelos, empresarias “levantaron la mano” en la sección de comentarios y Megan no hizo mención sobre la cantidad de aplicaciones que debió haber recibido en su Inbox, pero el que sí habló este tema fue su novio, Machine Gun Kelly, quien se sumó a la conversación en los comentarios. “No creo que tengas la capacidad de archivo para esta solicitud”, escribió el rapero de 32 años, adivinando la avalancha de mensajes que seguramente llenaron el buzón de mensajes directos de la actriz de Tortugas Ninja y Diabólica tentación.

Además, entre las usuarias que comentaron el post de Megan hubo quienes le pidieron que no las ilusionara si después no iba a estar dispuesta a cumplir con las expectativas que había generado su mensaje.

Tal como recordó People, durante la celebración del Gay Pride de 2021, Megan Fox compartió una selfie acompañada de la frase “Poniendo la B en LGBTQIA por más de dos décadas” en la que mostraba su manicure de arcoiris. Antes de comenzar un romance y comprometerse con Machine Gun Kelly, a quien conoció en 2020 en el rodaje de Midnight in the switchgrass, Megan Fox estuvo casada con el actor de Beverly Hills 90210, Brian Austin Green, con quien tuvo tres hijos.