Súper embarazada, Kaley Cuoco sorprendió a todos con un radical cambio de look

Kaley Cuoco sorprendió a todos días atrás luego de someterse a un cambio de look más que interesante, dejando atrás su característico cabello rubio por un color más oscuro. Esto despertó múltiples reacciones en los fans, que no dejan de halagar su nueva apariencia.

Si bien Kaley se encuentra avanzando firme con su embarazo, mostrando de hecho una prominente panza que crece con el paso de las semanas, fue noticia no tanto por su bebé que sigue creciendo sino por el cambio de imagen que se hizo.

El nuevo look de Kaley Cuoco que sorprendió en los Globos de Oro.

Este nuevo cabello por parte de la actriz de 37 años apareció por primera vez en la 80ª entrega anual de los Globos de Oro, llevando como outfit un largo vestido de color lila.

Cuoco cambió su tradicional color rubio, que por momentos llegó a tener algunos mechones oscuros, para pasarse a una tonalidad de castaño clásico. El nuevo look generó mucho impacto y recibió grandes aprobaciones.

La artista lució con el cabello recogido, con un flequillo exquisito y un fino peinado hacia abajo. Al costado de su rostro, Kaley optó por llevar mechones más largos y sueltos para enmarcar sus rasgos faciales, como toque elegante para la velada.

En cuanto al maquillaje, Cuoco agregó una sutil sombra de ojos de color púrpura claro y un delineador de ojos negro para enfatizar sus ojos verdes, junto con rímel, rubor rosado y un tono de lápiz labial rosa para rematar.

Este vestido color lavanda drapeado de la protagonista de 'The Flight Attendant' era de la diseñadora Vera Wang y presentaba tirantes finos adornados con lazos, un escote cuadrado y una larga tela hasta el suelo, con una caída tan bella como elegante.

Kaley decidió compartir su outfit y su nueva cabellera en una serie de fotos a través de su cuenta de Instagram. Rápidamente, más allá de las felicitaciones que recibió por su sano y esperado avance de su embarazo, sus más de 7.6 millones de seguidores no dejaron pasar oportunidad para aplaudir su flamante color de pelo. El nuevo look de Kaley Cuoco que sorprendió en los Globos de Oro.