Mauricio Ochmann se lanza como compositor y cantante

Las opiniones se dividieron cuando en una reciente entrevista para el programa “Ventaneando” conducido por Pati Chapoy, el actor mexicano Mauricio Ochmann reveló que incursionará en la música lanzándose como compositor y cantante. Con respecto a esto, algunos celebraron la notica mientras que otros aseguraron que simplemente quisieran seguir viéndolo en el ámbito de la actuación.

Muchos de su fas recibieron con agrado el hecho de que el ex de Aislinn Derbez se animara a cumplir otro de sus sueños artísticos, sin embargo, una parte de sus seguidores, considera que el protagonista de “Reviviendo la Navidad”, debería enfocarse en sus hijas y en su carrera como actor.

Mauricio Ochmann se lanzará como compositor y cantante.

Asimismo, Mauricio Ochmann comentó en la entrevista que su actual pareja es una mujer muy comprensiva con el rol de padre que cumple ya que no tiene inconvenientes que él se siga frecuentando con las madres de sus hijas, con las que a pesar de las respectivas separaciones, mantiene una excelente relación.

¿Mauricio Ochmann abandona la actuación?

En la entrevista, Mauricio Ochmann explicó que quiere formar un proyecto musical que él mismo encabezará, y que por ello decidió ir a clases de canto, y que la idea de todo esto surgió un día en la ducha.

Algunos fans celebraron esta nueva faceta de Mauricio Ochmann, otros prefieren que siga enfocado en la actuación.

"El canto lo empecé a encontrar como algo que es muy terapéutico. De repente un día estaba yo en la regadera bañándome y empecé pa pa pa pa pa y dije '¿qué es esto?' bueno, me salí de la regadera y empecé a escribir, escribir y escribir y dije 'ah mira volví a escribir un poema', entonces se lo llevé a Ericka Bañuelos y me dijo 'no, acabas de escribir tu primera canción' y dije 'bueno ahora pues lo voy a compartir'", contó el actor.

Sin embargo, Mauricio Ochmann dejó en claro que no tiene intenciones de alejarse de la actuación ya que esta nueva línea artística no debería generar ningún tipo de conflicto con su rol de actor. Cabe resaltar que la letra que escribió el actor causó furor entre los usuarios, quienes a pesar de poner en dudas que el actor pueda llegar al estrellato cantando, creen que tiene mucho potencial como compositor.