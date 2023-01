Aseguran que la ex suegra de Shakira estaría viviendo una verdadera pesadilla

Indudablemente la separación de Shakira y Gerard Piqué ha sido una de las rupturas más sonadas del mundo del espectáculo de los últimos tiempos. Y es que la cantante y el ex futbolista estuvieron juntos durante 12 años en los que nacieron sus dos hijos Sasha y Milan, pero por culpa de una supuesta infidelidad por parte del empresario, la relación llegó a su fin en junio de 2022 en medio de un escándalo que hasta hoy tiene repercusiones. En este contexto, María, una amiga de la familia Piqué asegura que con todo lo que ha pasado desde entonces, Monserrat Bernabéu está viviendo una verdadera pesadilla.

Una amiga cercana a la familia Piqué defendió a Monserrat Bernabéu.

María tuvo una conversación con el programa español “Cuatro al día” donde reveló como la está pasando la familia del ex defensor del FC Barcelona. “¿Cómo quieres que esté la familia? Hay cosas que son injustas", dijo la amiga de los exsuegros de Shakira.

Asimismo, sobre la frase del nuevo hit de Shakira junto a Bizarrap, donde nombran a la madre de Gerard, María tiene un concepto bien definido sobre Monserrat Bernabéu. “Es la mejor suegra que he llegado a conocer yo", aseguró la allegada de la familia Pique.

Monserrat Bernabéu habría pasado por una crisis de salud debido a esta situación.

Así también María indicó que la ex suegra de la cantante colombiana es una excelente abuela, dedicada a sus nietos Sasha y Milan. "Cuando Shakira se iba a sus conciertos los cuidaba Montse. Ella no abrirá la boca, esto lo os digo yo", señaló.

Por otra parte, la amiga de la familia Piqué asegura que las críticas hacia los padres del ex jugador los han golpeado. "No sé lo que tienen que pensar estos abuelos con lo que han cuidado a los niños", añadió.

Por último, María reveló que, con toda esta situación, Monserrat Bernabéu tuvo una crisis de salud. "He preguntado por ella. De todo esto no sabe nada, no tiene por qué porque es muy mayor, estaba enfermita y está mejor", dijo esta fuente cercana.