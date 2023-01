Tras la muerte de su mamá, Minnie West tiene un nuevo amigo que la ayuda a superar la tristeza

Ninguna pérdida es fácil de transitar, mucho menos si se trata de un ser tan querido como tu mamá. Minnie West sufrió un golpe muy duro en agosto de 2022 con el fallecimiento de su progenitora, Amparín Serrano, y desde aquel momento entró en cuadro de depresión muy profundo que sólo pudo soportar internándose durante 30 días en un hospital psiquiátrico. Al salir, no se sintió mucho mejor pero sí expresó que pudo incorporar varias lecciones y herramientas para transitar el largo proceso de duelo, y ahora cuenta con un nuevo amigo a quien prestarle atención y darle mucho amor para que el dolor sea más llevadero.

La vida no ha sido fácil para Minnie West tras la muerte de su mamá, Amparín Serrano, el pasado 12 de agosto. Sin embargo, día con día busca la manera de salir adelante y sentirse bien en lo físico, emocional y psicológico. Dos meses después del fallecimiento de la empresaria y diseñadora, la actriz se internó en un hospital psiquiátrico como “último recurso” para enfrentar el estado emocional que sufría desde entonces.

El pasado 17 de octubre, la también modelo de 29 años admitía, en su cuenta de Instagram, que necesitaba ayuda profesional para sobrellevar su proceso de duelo e hizo énfasis en la importancia de tener una buena salud mental. Treinta días después, Minnie West fue dada de alta y decía que el lugar le había dado muchas herramientas para caminar hacia el futuro.

“Sé que mucha gente me preguntará: ‘¿cómo te fue?’, ‘¿te sirvió?’, con la expectativa de que un capullo se convierta en mariposa”, escribió en su post junto a una serie de 10 imágenes. “Sigo estando igual de deprimida, sigo sin ser yo al cien, pero aprendí cosas que, eventualmente, siguiendo con terapias, me ayudarán a seguir adelante y que también me van a ayudar a procesar el trauma”, añadió para luego enfatizar “I’m doing the hard work” (Estoy haciendo el trabajo duro).

Minnie West tiene un nuevo amigo, Bellini, para superar la tristeza tras la muerte de su mamá.

Hoy parece ser que la actriz de películas como Me gusta pero me asusta y La boda de mi mejor amigo, emplea aquellas herramientas de las que hablaba hace unos meses. Si bien, ha salido de viaje como terapia, Minnie West ahora prueba con la posibilidad de que un buen amigo le ayude en su proceso de duelo. Se trata de Bellini, un perro de raza salchicha que podría contribuir en aliviar su depresión y crisis de ansiedad.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Minnie West presumió a su nueva mascota a través de una galería de imágenes en las que también aparece su novio, Nacho Peregrín, hermano de Belinda, y quien ha estado con ella en sus días más difíciles.

Bellini tiene su propia cuenta de Instagram y su camita que reza 'hot dog'.

Bellini, que ya tiene su propio perfil de Instagram con casi 600 seguidores. Es un cachorro de color café y tiene ojos azules. La actriz ya le grabó su primera placa de identificación en caso de extravío y tiene una camita confortable, amarilla con verde, para dormir. En ella se lee: “hot dog”.