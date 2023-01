La sorprendente coincidencia romántica entre Lily Collins y Jenna Ortega

Lily Collins y Jenna Ortega son dos de las actrices más queridas y populares de Netflix. Sus trabajos en la plataforma fueron los mas exitosos de los últimos tiempos por no mencionar que Merlina rompió todos los récords en 2022 al ser la serie más reproducida del año. Pero esto no es lo único que une a las actrices, indagando en sus antiguos romances se descubrió otra coincidencia: ambas estuvieron involucradas sentimentalmente con actores que forman parte del elenco de Stranger Things. ¿Sabés de quiénes se trata?

Con 33 años, Lily Collins hoy es una de las actrices más buscadas por los grandes estudios. Y es que, además de un gran talento en pantalla, tiene una vida personal digna de película. ¿Quiénes fueron sus parejas más famosas? La artista se vinculó con otros miembros distinguidos de la industria del entretenimiento como es el caso de Taylor Lautner, tras el rodaje de Abduction.

Tanto Lily Collins como Jenna Ortega, las actrices del momento, estuvieron involucradas sentimentalmente con actores del elenco de Stranger Things.

Él no fue el único: también, salió por algunos meses con Zac Efron, con quien protagonizó Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, y con el actor australiano Thomas Cocquerel, además de que existieron rumores de citas con Chris Evans y Nick Jonas. Actualmente, Lily Collins se encuentra casada con Charlie McDowell, el director y guionista de cine con quien comenzó a salir en 2019.

A diferencia de Lily Collins, Jenna Ortega recién comienza a atravesar el interés público masivo por su vida privada. Es por esto que, con solo 20 años, apenas se conoce quiénes han sido sus grandes amores. Al parecer, la actriz de Merlina Addams mantuvo un romance con Asher Angel, el actor de Shazam! Fue en 2018 cuando acudieron a una fiesta de Halloween disfrazados como Ariana Grande y Pete Davidson, para luego mostrarse juntos en la premiere de Venom. No obstante, todo indica que el vínculo habría terminado.

Lily Collins estuvo en pareja con Taylor Lautner, entre otros.

Tanto Lily Collins como Jenna Ortega han estado muy cerca de figuras vinculadas a Stranger Things. La primera de ellas, estuvo en pareja con Jamie Campbell Bower, el actor que le da vida a Vecna en la serie de Netflix. La dupla comenzó su romance durante el rodaje de The Mortal Instruments: City of Bones en 2012, para ponerle punto final a su relación en 2015, luego de algunas separaciones.

Lily Collins estuvo en pareja con Jamie Campbell Bower.

Si bien la protagonista de Wednesday no mantuvo un romance con ningún actor de Stranger Things, los fanáticos de Millie Bobby Brown apuntaron contra ella cuando se la vinculó con Jacob Sartorius, ex novio de la intérprete de Eleven. Luego de que Jenna Ortega participara de Chapstick, el videoclip del joven, se encargó de desmentir el rumor y aclarar que solo eran buenos amigos. “Según internet, salí con seis chicos, pero no salí con ninguno de ellos", remarcó en una entrevista.