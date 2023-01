La Casa de los Famosos 3: Aleida Núñez confiesa que un ex novio intentó matarla

Está en plena marcha la tercera temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo, y recientemente, en el polémico reality show, la actriz mexicana Aleida Núñez le confesó a otro de los participantes, Juan Rivera, que años atrás fue víctima de violencia doméstica y que un ex novio intentó matarla.

Núñez cree que hay hombres que no cambian nunca y recordó su mala experiencia. "Hay hombres que fallan y se lavan las manos y siguen siendo igual o siguen cometiendo los mismos errores. Yo anduve con una persona que yo no sabía que era alcohólico. Al principio uno se ciega un poco", admitió la actriz.

Aleida Núñez es una de las participantes de "La Casa de los Famosos 3".

Según lo relatado por Aleida, su ex novio tomaba en cenas o salidas, pero no mostraba ningún síntoma de adicción, hasta que tiempo después se dio cuenta de cómo realmente venía la cosa. "De repente van sacando la casta y empiezan a tomar como realmente toman. Era super agresivo. A mí él por poco me quita la vida", dijo la participante de “La Casa de los Famosos 3”.

En ese sentido, Núñez contó que su ex pareja cambió su personalidad convirtiéndose en una persona controladora y celosa. "A los tres o cuatro meses ya se ponía muy celoso, me controlaba todo, que cómo me vestía y que a dónde iba. Era un monstruo. Yo esa relación la describo como el cielo y el infierno. Cuando él estaba bien, sano, era super cariñoso conmigo, caballeroso, estaba al tanto. Yo decía: 'este es el cielo', y el infierno es cuando empezaba a tomar", reveló.

Aleyda Núñez contó que su ex novio la secuestró.

Aleyda Núñez, quien participó en exitosas telenovelas como “Salomé”, “Entre el amor y el odio”, “Las vías del amor”, “Mariana de la noche” y “La fea más bella”, confesó que un día su ex novio casi le quita la vida. "Un día me secuestró, me metió en un hotel todo el día y no me dejaba salir. Ahí es donde estaba a punto de matarme, me quería estrangular, se volvió loco. Esto empezó con lo del alcohol. Él estaba totalmente perdido", relató.

"¿Crees que iba a estar aguantando eso? No", afirmó Aleida Núñez al tiempo que contó que le puso una orden de restricción a su ex pareja y de esta manera terminar definitivamente esta horrible relación.