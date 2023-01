El nuevo trabajo de Georgina Rodríguez como árbitro en la segunda temporada de su serie

No cabe dudas de que Georgina Rodríguez es la gran compañera de Cristiano Ronaldo y está al pie del cañón para cuando el futbolista lo necesita pero su vida no se limita sólo a ser el sostén de su pareja y de su familia. La modelo logró construir un imperio en torno a su nombre con el que no sólo exhibe joyas de lujo y outfits de marcas súper caras, también tiene su propia serie en Netflix y la primera temporada causó tal sensación que ya se prepara para el estreno de la segunda entrega en el mes de marzo. ¿Vos también tenes ganas de verla?

Desde hace ya varios años, la modelo española ha demostrado que se ha convertido en una estrella por derecho propio y a ello ha contribuido, entre otras cosas, su exitoso reality show Soy Georgina. Tanto es así, que los fans de la modelo llevan meses preguntándole por el estreno de la segunda temporada del programa, así como ejerciendo presión sobre Netflix para que revele cuanto antes fechas y contenidos.

Georgina Rodríguez promocionó la segunda temporada de su show en Netflix.

Por fin, la plataforma de streaming hizo público nuevo material promocional acerca de la segunda tanda de episodios, que llegarán a la pequeña pantalla el próximo mes de marzo. No ha trascendido de momento el día concreto en el que podremos ver a la de Jaca en acción, pero al menos sus seguidores parecen haber quedado satisfechos con el nuevo trailer y, sobre todo, con la portada del nuevo cartel.

La imagen retrata a la estrella de las pasarelas como árbitro, mirando desafiante a la cámara mientras se lleva a los labios un silbato de lujo, que ciega con el brillo de sus diamantes.

Georgina nos enseña una tarjeta roja, pero no una cualquiera sino una de crédito, símbolo incontestable del lujo que le rodea. En lugar de expulsarnos del campo, la novia del astro del balón nos invita, a su manera, a adentrarnos en su particular terreno de juego. "¡Vamos a por el doblete! La temporada 2 de 'Soy Georgina' llega en marzo de 2023", publicaron conjuntamente Netflix y Georgina en Instagram.

La segunda temporada del show de Georgina Rodríguez llega en el mes de marzo.

Se espera que los próximos capítulos aborden en el dramático fin de la segunda etapa de Cristiano en el Manchester United, la decepción mundialista de Portugal y, sobre todo, el mediático aterrizaje de los dos enamorados en Arabia Saudí, país que les ha acogido con los brazos abiertos y, en el caso de Georgina, proporcionado un sinfín de eventos sociales en los que la ex bailarina brilla como de costumbre gracias a su virtud de ser fotogénica y sus atrevidos estilismos.