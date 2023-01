Lily Collins y Jenna Ortega descartadas: quién es la actriz favorita de Netflix

El 2022 es un año que se destacó por las grandes producciones que estrenó Netflix que fueron las más vistas a nivel streaming: Stranger Things (la cuarta temporada), Merlina y Emily in Paris (tercera temporada) por no mencionar todos los títulos de una lista súper amplia. Sin embargo, las protagonistas de estos shows, Millie Bobby Brown, Jenna Ortega y Lily Collins, quedaron atrás en cuanto a número de series y películas en la plataforma ya que existe otra artista que parece ser la preferida de la N roja porque se destaca en cuatro programas muy consumidos.

El gigante de streaming sigue apostando no sólo por las series de estas actrices, sino también por contar con ellas en distintas producciones. De hecho, Lily Collins el año pasado ha estrenado una nueva película en el catálogo llamada Frutos del Viento que no tuvo tanta publicidad pero es una de las más recientes y que ya mismo podés disfrutar.

Ni Lily Collins ni Jenna Ortega. Hay otra actriz preferida para la plataforma Netflix.

Por su parte, Jenna Ortega aguarda por el estreno de la segunda temporada de Merlina y nuevas creaciones que aún no han sido anunciadas. Sin embargo, más allá de su éxito actual, ellas no son las actrices más importantes del gigante de streaming. ¿Por qué? Porque no son las que tienen más producciones en el catálogo de Netflix.

Quien lidera, desde hace ya tiempo, el puesto de más producciones en Netflix es Julia Garner. La actriz ha saltado a la fama mundial gracias a su personaje en Ozark, pero aún así, este no es el único proyecto que la llevó a ser la más importante del gigante de streaming. En la plataforma se pueden disfrutar muchos más de ellos.

Julia Garner se hizo conocida por su papel en Ozark.

Julia Garner, hasta el momento, ha formado parte de cuatro series originales de Netflix y cada una de ellas es tan valiosa y fantástica que te van a dejar con ganas de mucho más. Ellas son: Inventando a Anna, Ozark, Maniac y Dirty John. Y si bien tiene más producciones con las que puede sorprender a los fans en el catálogo de Netflix, son estas las más importantes que no podes dejar de ver.