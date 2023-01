La escena con Antonio Banderas que hizo romper en llanto a Salma Hayek

Los grandes amigos Salma Hayek y Antonio Banderas volvieron a reunirse e un set de grabación en el rodaje de la película animada "El Gato con Botas: el último deseo" que recientemente se estrenó. En el film, el español presta su voz al gato protagonista, y por su parte, la mexicana aporta la suya a la gatita "Kitty, patitas suaves".

Sin embargo, estos dos grandes actores no es la primera vez que trabajan juntos, ya que en varias ocasiones participaron en diversos proyectos lo que hizo que estas dos celebridades de Hollywood cultivaran una profunda y gran amistad. Es así que una de las primeras producciones que protagonizaron ambos fue “La Balada del Pistolero” que fue estrenada en 1995. Durante la grabación de está película, Banderas y Hayek tuvieron que realizar una escena en la cual Salma rompió en llanto.

Antonio Banderas y Salma Hayek tiene una profunda relación de amistad.

La incómoda escena con Antonio Banderas que hizo llorar a Salma Hayek

Salma Hayek tenía por aquel entonces 20 años, y el éxito que alcanzó la película "La Balada del Pistolero", le permitió a ella y a Antonio Banderas subir un escalón más de su incipiente fama.

Luego de esa primera película, fueron consolidando su estatus de grandes actores y amigos al protagonizar films como "Mini Espías 3D" (2003), "Érase una vez en México" (2003) y "Duro de cuidar 2" (2021).

Sin embargo, una de las cosas que más le costó realizar a Salma en toda su carrera fue en “La Balada del Pistolero”, donde debió grabar una incómoda escena junto a Antonio Banderas, donde fueron protagonistas de un momento íntimo que para la actriz fue difícil llevar adelante, por lo cual lloraba cada vez que intentaban rodarla.

Salma Hayek solo tenía 20 años cuando grabó la escena en la que rompió en llanto.

“Cuando íbamos a empezar a rodar, comencé a llorar porque no sabía si podía hacerlo. Estaba muy asustada. Una de las cosas que más me asustaban era Antonio. Por supuesto, él fue un absoluto caballero y muy bueno conmigo. De hecho, seguimos siendo muy amigos. Pero él era demasiado libre. Eso era lo que más miedo me daba. No había visto nada igual. Así que cuando comencé a llorar, él me dijo que eso le hacía sentirse muy mal. Y yo, mientras tanto, totalmente avergonzada porque no podía parar de hacerlo”, contó en su momento Salma Hayek en una entrevista con el programa “Armchair Expert”

Lo cierto es que luego de varios intentos, Antonio Banderas y Robert Rodríguez, director de la película, lograron que Salma Hayek se pueda sentir cómoda y recién en ese instante la actriz se pudo despojar de la toalla que la cubría y quedarse desnuda para rodar la controvertida escena.