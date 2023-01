El atrevido escote del vestido nude de Dakota Johnson del que habló todo el mundo

Dakota Johnson siempre encuentra la forma de causar revuelo con sus arriesgados looks. Si bien la estrella sorprende teniendo un abanico de opciones importantes dentro de su vestuario, dentro de sus opciones se destaca un vestido nude que será recordado.

Todo fue para una de las alfombras rojas a la que Dakota se presentó en Los Ángeles hace ya más de cinco años, en 2017. Lo hizo con motivo del estreno de su película 'Cincuenta sombras más oscuras', la segunda entrega de la trilogía.

El vestido super atrevido de Dakota Johnson.

Cuando Johnson se presentó en el evento de Hollywood, todos los espectadores quedaron asombrados desde el primer momento por su vestido de color nude de Valentino. El atuendo ya de por sí llamaba la atención.

A pesar de que el vestido resaltaba desde su diseño por su espalda cruzada, unos delicados tirantes o incluso el corte mismo de la prenda, lo que más impresionó a todos fue el sugerente escote de Dakota. Esto sin dudas se llevó todas las miradas.

La actriz buscó mantener toques clásicos en el resto de su look, ya que lo cierto es que el atrevido diseño del vestido obligaba a darle sutilidad a su atuendo. Debía llevarlo con cierto cuidado, y no sobrecargar el vestido para que la prenda no pierda su protagónico.

Por eso es que Johnson completó su look de ocasión con unos sencillos aretes, además de peinar su cabellera hacia atrás y llevar una trenza francesa despeinada. El resultado final fue perfecto, y de hecho fue de lo más comentado en redes sociales.

En cuanto al maquillaje, se aplicó una suave sombra de ojos rosa junto a las mejillas y los labios sonrosados. Los fans no tardaron en comentar su elección y, como era de esperar, sus seguidores alabaron este estilismo.