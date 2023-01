Así luce actualmente Joana Sanz tras la semana en prisión de su esposo Dani Alves

Cuando se desató el escándalo mediático por el ingreso a prisión de Dani Alves, luego de que sea denunciado por una supuesta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona, su esposa Joana Sanz, mostró su apoyo al futbolista brasileño al compartir una imagen de sus manos entrelazadas acompañada de la palabra “juntos”. Sin embargo, ahora, a una semana de que el defensor de Los Pumas de México haya perdido su libertad, la modelo parece haber tomado distancia del deportista y decidido no pronunciarse más sobre las acusaciones por las que se le está investigando a su marido.

Sin lugar a dudas, Joana está atravesando por una difícil situación, y al parecer, ha cambiado de opinión, ya que eliminó gran parte de las imágenes que tenía junto a su esposo. Y es que a medida que va avanzando la investigación y van saliendo a la luz los detalles de lo que ocurrió en la discoteca de Barcelona, sumado a las contradicciones en las que está cayendo el jugador, han quebrado a la modelo por lo que borró todas las fotos en las que aparece con él, excepto algunas de colaboraciones publicitarias o en la que Dani aparece con grupos de amigos o con su madre de Joana.

Joana Sanz borró la mayoría de las fotos donde aparecía junto a su esposo Dani Alves.

Asimismo, cansada de recibir un sinfín de mensajes en alusión al tema, Joana ha bloqueado los comentarios, por lo que se deduce que la modelo estaría pasado momentos de extrema angustia. Cabe recordar que recientemente falleció la madre de Sanz a causa de un cáncer de útero, y a está dolorosa perdida, ahora se le suma el ingreso de su esposo a prisión bajo una grave acusación. "Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido a los dos únicos pilares de mi vida. Corazón, aguanta tanto dolor, por favor" era uno de los primeros mensajes compartidos por la top model cuando se daba a conocer el ingreso de Dani Alves a prisión.

Joana Sanz cambió de postura y habría soltado la mano a Dani Alves.

Por su parte, la empresaria Fabiola Martínez, exmujer del cantante español Bertín Osborne, le envió un mensaje alentador a Joana Sanz, quien se casó con Dani Alves en abril de 2016 en una ceremonia íntima en París. "Yo no tengo amistad con ella, tenemos amigas en común, y es cierto que cuando te llega algo así, ella encima es una chica bastante joven, tengo entendido que no tiene hermanos, que su madre acaba de fallecer, pues tiene que ser bastante duro. A través de amigas en común sí que me he informado y me he querido interesar por su situación y lo está pasando muy mal, como es lógico. Hasta que no se sepa y la ley no determine exactamente qué es lo que pasó y cómo pasó, pues lo debe de estar pasando muy mal", dijo Martínez, que aclaró que no es amiga de la modelo, pero que sabe lo mal que está pasando porque tienen personas conocidas en común.