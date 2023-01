Amaia Montero se declaró fan de Miley Cyrus y compartió un sentido mensaje en redes

De algo estamos seguros: la vida es una montaña rusa que no tiene punto de llegada y así vamos transitando un camino, por momentos, turbulento y en la cima y, de a ratos, rozando el piso. Lo importante es que cuando estamos abajo siempre nos queda la chance de volver a subir. Hace tan solo dos meses, Amaia Montero preocupó seriamente a su familia y sus fans con una publicación que hizo en Instagram en donde manifestaba que se sentía destruida. Ingresó a rehabilitación unas cuantas semanas y ahora se muestra más fuerte y con ganas de regresar a los escenarios y dedicarse a su música de lleno.

A mediados de octubre de 2022, Amaia Montero preocupó a sus miles de seguidores cuando en su cuenta de Instagram sorpresivamente publicó una imagen de ella totalmente desaliñada y con un mensaje de alarma que se hizo viral. “Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribía en aquel entonces. Y respondía con un “destruida” a la pregunta de sus seguidores por cómo se encontraba.

Amaia Montero se siente mucho mejor y tiene ganas de dedicarse de lleno a la música.

Desde entonces comenzaron a surgir todo tipo de especulaciones sobre su estado de salud. Trascendió que había sido ingresada a una clínica de rehabilitación debido a diversos problemas emocionales y supuestas adicciones. En diciembre pasado, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh informó que seguía volcada en su recuperación a consecuencia de "un fuerte cuadro de estrés y ansiedad" que sufrió y que hoy quería retomar con normalidad su vida. A través del presentador Kiko Hernández, del programa español Sálvame de Telecinco, la cantante prometió que volverá “más fuerte que nunca” y parece ser que ya trabaja en ello.

Luego de meses complicados, Amaia Montero vuelve a compartir mensajes esperanzadores en sus redes sociales.

Recién reapareció en sus redes sociales para hacer alusión a uno de los temas más sonados en los últimos días. Se trata de Flowers de Miley Cyrus que críticos en la música han definido como una oda al amor propio y que a las pocas horas de su lanzamiento se convirtió en el himno de mujeres y hombres a nivel mundial. Al parecer, Amaia Montero se siente identificada con ciertas frases de la canción y las hizo suyas en el primer mensaje de este año que comparte en sus Stories como parte de su regreso a las redes sociales.

Junto a una foto en blanco y negro de ella cuando era más joven, resaltó los fragmentos: “Yo me puedo comprar flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entenderías. Me puedo sacar a bailar y sostener mi propia mano. Puedo quererme mejor".

Amaia Montero compartió la canción Flowers de Miley Cyrus y se declaró fan de la artista y del tema musical.

Sus fans interpretaron su post como un mensaje de amor propio que hace referencia a la importancia de quererse a uno mismo.