¿Sofía Telch y su madre Ninel Conde están peleadas?

Hace unos meses, corrieron rumores de una supuesta pelea entre Sofía Telch y su madre Ninel Conde, motivo por el cual se habían distanciado. Sin embargo, “El Bombón Asesino” aseguró que no existía ningún conflicto y que pasaron juntas las fiestas de fin de año. Ahora, el papá de la hija de la actriz, Ari Telch, respondió a los cuestionamientos que le hicieron sobre esta delicada situación familiar con una reacción que tomó por sorpresa a todos.

"No te metas en chismes pendejos porque ya sabes que no me ensarto", advirtió Telch a los medios de comunicación.

Ninel Conde desmintió que esté distanciada con su hija Sofia, e incluso aseguró que pasaron juntas las fiestas de fin de año.

Así fue que el protagonista de la telenovela “Mirada de mujer”, prefirió no hablar demasiado sobre su hija, aunque dejó en claro que del trastorno de polaridad que padece la joven de 25 años lo toma con total normalidad, así como también cualquier problema de salud mental. De la misma manera aseguró que la relación que mantiene con su Sofía es muy cercana, pero aseguró que respeta su intimidad.

"No me meto mucho en su vida, ni de redes sociales, ni personal. Más bien, platico con ella, la pasamos bien cuando vamos a comer, cuando cotorreamos. Es normal, es mi hija. No puedo hablar de mi hija y decir 'es que centrada'. Es una chava normal", expresó Ari Telch.

Si bien la relación entre Ari Telch y su hija Sofía es muy cercana, prefiere respetar la intimidad de la joven.

Por otra parte, el actor dejó en claro que Sofía se dedica a la parte creativa de las producciones por lo que decidió no seguir actuación, ya que le gusta más estar detrás de cámaras. Hace unas semanas, Ninel Conde reveló que su hija está enfocada en sus estudios, y así como su ex esposo solo se limita a revelar cosas muy puntuales sobre la joven que prefiere estar alejada de los flash.

Asimismo, Sofía Telch no es muy activa en sus redes sociales, donde solamente suele publicar fotografías de las distintas campañas publicitarias en las que participa de su producción. Además, la joven es escritora, por lo que da cuentas de que lo suyo es no exponerse al público y llevar una vida de bajo perfil, lejos de cualquier tipo de escándalo.