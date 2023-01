Quién es Paul Mescal, el actor del momento, nominado a los Premios Oscar 2023

Desde la publicación de todas la nominaciones a los Premios Oscar 2023 comenzó la cuenta regresiva para enterarnos quiénes y qué películas reciben el galardón más aclamado de la industria del entretenimiento. También los más fanáticos del séptimo arte se desesperan por llegar a ver los films que tienen chances de ganar para no quedarse afuera del debate y las opiniones cuando llegue la gran noche. Las producciones que encabezan la lista son tan increíbles como las estrellas protagonistas pero hay una cinta, Aftersun, que se asomó tímidamente y logró destacarse pisando fuerte junto con quien interviene en ella, el actor Paul Mescal. ¿De quién estamos hablando y en dónde más podemos verlo brillar?

Quedate tranquilo, no vivís en una caja por no haber escuchado su nombre o no lo hayas visto participar en otra producción audiovisual. De acuerdo con IMDB, el actor Paul Mescal tuvo su debut hace solo unos años, en la serie de televisión Bump, del 2019, sin embargo, ya se encuentra nominado al Oscar a Mejor Actor por su participación en Aftersun, la aclamada y sentimental película que podes ir a verla ahora mismo al cine.

Según IMDB, luego de Bump, Paul Mescal ha aparecido en 10 proyectos, entre videos, series, cortometrajes, videoclips y largometrajes, entre los que destacan: Normal People (miniserie), Drifting (corto), El Arte del Engaño (serie de televisión), La Hija Oscura (película), God's Creatures (película) y Carmen (película), además, claro, de Aftersun. Aunque no se ha confirmado, también se especula que Mescal será el protagonista de la cinta Gladiator 2, además prepara Merrily We Roll Along (dirigida por Richard Linklater) y Foe (dirigida por Garth Davis).

Paul Mescal fue nominado a los Premios Oscar 2023 por su papel en Aftersun.

La cinta trata sobre Sophie, una niña de 11 años, quien reflexiona sobre la alegría compartida y la melancolía privada de unas vacaciones que vivió junto a su padre veinte años antes. "Los recuerdos reales e imaginarios llenan los espacios mientras intenta reconciliar al padre que conoció con el hombre que no conocía", señala la sinopsis de la película que no sólo es aclamada en la gran pantalla sino también por los expertos y profesionales del cine. ¿Logrará Paul Mescal llevar al estante de su casa el primer Premio Oscar por su increíble interpretación? Habrá que esperar un poco más la llegada de la gran noche de Hollywood.