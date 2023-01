En realidad, Verónica Castro y Lucía Méndez sí eran amigas

Sin lugar a dudadas Verónica Castro y Lucía Méndez son dos de las figuras más importantes que tuvo México y Latinoamérica a lo largo de todos estos años, ya que ambas fueron grandes actrices de telenovelas, aunque nunca pudieron lograr que trabajaran juntas en algún proyecto. Y es que justamente, durante todas sus respectivas carreras se especuló que las divas estaban enemistadas por lo que no mantenían ningún tipo de relación. Ahora, se reveló que ambas famosas sí son amigas.

El hermano de la mamá de Cristian Castro, José “El güero” Castro, reveló a los medios de comunicación cual es la relación que unen a las actrices. "Verónica Castro y Lucía Méndez han tenido sus reuniones aparte, han tenido una amistad. No creo que sea necesario sacarlo a la pantalla", dijo.

Lucía Méndez y Verónica castro nunca participaron en un proyecto conjunto.

Asimismo, el productor de televisión descartó la posibilidad que ambas actrices participen juntas en un reality show y aseguró que no trabajaría en un proyecto donde estén ellas dos. "A lo mejor por morbo podría ser interesante, pero no creo que se dé. No lo produciría, habría favoritismo", confesó “El güero” Castro.

"El güero" Castro descartó la posibilidad de que Verónica participe en algún reality show.

Como es sabido, Lucía Méndez ha abandonado el reality show “Siempre reinas” por desacuerdos con sus compañeras de trabajo, e incluso el conflicto llegó hasta la instancia legal. Con respecto a esto, sonó el nombre de Verónica Castro para reemplazar a Méndez en dicha producción, pero su hermano admitió que la también conductora, está en búsqueda de proyectos que realmente la apasionen.

"No creo que lo haría. La verdad no creo que lo haga, es un reality curioso y divertido, pero Verónica no creo que lo hiciera. Ha estado mucho a la espera, siempre ha estado pendiente de si hay algún proyecto interesante para ella", dijo “El güero” Castro.