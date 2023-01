Así es la relación entre Adamari López y Luis Fonsi luego de su divorcio

Desde que en 2001 comenzaran su relación, la conductora Adamari López y el cantante Luis Fonsi se convirtieron en una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo. En 2006 ambos famosos se casaron en Puerto Rico, pero años después, en 2009, la historia de amor entre ambos famosos llegó a su fin.

En ese momento, la querida presentadora estaba librando una batalla contra el cáncer de mama, que finalmente pudo vencer, y así fue que luego de su ruptura con Fonsi y recuperada de la enfermedad, pudo continuar con una vida plena y formar una familia con el bailarín español Toni Costa, con quien estuvo en pareja durante 10 años y tuvo a su pequeña hija Alaïa. Sin embargo, hace más de un año, Adamari y el coreógrafo se separaron y cada uno tomó un camino diferente. Por su parte, Luis Fonsi se volvió a casar con Águeda López, con quien tuvo dos hijos.

Adamari López y Luis Fonsi fueron una de las parejas favoritas de su época.

¿Cómo es la relación entre Adamari López y Luis Fonsi?

Después de 14 años de haberse divorciado, la carismática conductora se ha referido en varias ocasiones a cómo es la relación con su ex esposo Luis Fonsi, y aunque admitió que no hablan seguido, mantienen una buena relación.

“Nosotros no nos hablamos con frecuencia, pero las veces que nos hemos tenido que comunicar ha sido con cariño, con respeto. Él estuvo en el momento en que mis padres fallecieron. Hay una relación cordial de dos personas que vivieron un momento importante de su vida”, dijo hace unos días Adamari durante un programa especial de "La casa de los famosos 3" de Telemundo.

En el momento de su divorcio, mediante una conferencia de prensa, la ex pareja había aclarado que se divorciaron en buenos términos y de común acuerdo. “Es buena persona a la que se le acabó el amor y no lo supo decir, eso fue todo lo que dije en su momento”, agregó López.

Luis Fonsi acompañó a Adamari López en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Así es que Adamari, reconoció que el cantante fue muy importante para ella y que estuvo a su lado en uno de los momentos más difíciles de su vida. “Y que en su momento, Fonsi me ayudó a superar quizás la etapa más dura personal y física que hubiese tenido que fue tener un cáncer. Me ayudó a salir adelante, pero también me ocasionó un dolor muy grande el pensar que ese que yo entendía que era el amor de mi vida, con el que me había casado y con el que había querido formar una familia, había decidido terminar una relación. Eso fue lo que se contó en ese libro”, remarcó la mamá de Alaïa.

Por otro su parte, en 2022, Luis Fonsi brindó una entrevista para el programa “De tú a tú”, donde se refirió a su relación con Adamari López. “Cuando uno mira hacia atrás dice: ‘Este fue un momento duro’. Y gracias a eso, luego pasó esto. Un divorcio no es nada divertido para nadie”, aseguró.

Lo cierto es que desde que se divorciaron, Adamari y Luis han coincidido en varios eventos y han demostrado que entre ellos dos existe una cordial relación.