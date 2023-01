Actor de “Rebelde” sobre la gira de “RBD”: “vergüenza”

En anuncio del reencuentro de la emblemática agrupación “RBD” ha desatado el entusiasmo de todos sus fans que no aguantan las ganas de que llegue el 25 de agosto cuando se ponga en marcha la gira “Soy Rebelde Tour”, que los llevará a recorrer con su música por 26 ciudades de México y Estados Unidos. Sin embargo, algunas personas se han mostrado insatisfechos por la reunión de la icónica banda, ya que esperaban, luego de tantos años de estar separados, que se presentaran en más lugares.

Debido a esto, el actor Ronald Duarte, quien interpretó el personaje de “Jack Lizardi” en la aclamada serie juvenil, mostró su desacuerdo con las ciudades en las que “RBD” realizará sus conciertos.

El actor Ronald Duarte, quien interpretaba a "Jack Lizardi" criticó a sus ex compañeros de elenco.

Así fue que a través de sus redes sociales, Duarte cargó contra los integrantes de la agrupación por no incluir a otras ciudades de Latinoamérica dentro de la gira, visto y considerando que el anuncio del reencuentro ha desatado la euforia de su fans en distintos países de habla hispana.

"Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado. Pero se me hace una verdadera mama que Latinoamérica y los países de habla hispana hagan tu carrera y te hayan puesto donde estás para luego pretender que no existen", escribió el actor en una de sus historias de Instagram.

"RBD" vuelve luego de 15 años de haberse separado.

"Todo sea por el dinero y el ego. Lo siento mucho por todos los fans, de verdad, vergüenza", añadió Ronald Duarte.

Más tarde, a modo de crítica a sus ex compañeros de elenco, publicó un meme con el cual redobló la apuesta. "'I don't speak Spanish'. Mis compadres de RBD después de anunciar su gira", dice la imagen.

Tras 15 años de estar separados, los fans de “RBD” volverán a disfrutar de las canciones del emblemático grupo que fue todo un éxito en la década de los 90’. De esta manera, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez regresarán juntos a los escenarios el próximo 25 de agosto en El Paso, Texas, pero en esta ocasión sin la presencia de Alfonso Herrera.

Por lo que se sabe, la mayoría de las presentaciones de “RBD” serán en ciudades de Estados Unidos, lo que también provocó la reacción de los fanáticos de distintos países latinoamericanos. "Los de Colombia nos quedamos con los crespos BIEN hechos", "15 años de show mediático y de decir que nadie los extrañaba y no van a ningún país de Latinoamérica en su #RBD2023", fueron algunos de los reclamos de los fans en redes sociales.