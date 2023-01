¿Nuevo romance? Quién es la joven que acompaña a Bad Bunny a todos lados

Si el 2023 no arrancaba cargado de polémica Bad Bunny no le habría hecho honor a su nombre. Es que así lo conocimos, como el músico distinto que dice lo que quiere, se viste como tiene ganas y reacciona de maneras inesperadas frente a sus fanáticos. Al comenzar el año, el artista fue interceptado por una fan que quería tomarse una fotografía con él pero al cantante no le gusto que le pusieran el teléfono en la cara, se enojó y arrojó el celular al agua. Tras este hecho, hubo rumores de alejarse de las redes sociales y abandonar la música. Afortunadamente, los malentendidos se solucionaron, lo que queda por resolver es quién es la mujer misteriosa que acompaña últimamente al artista en sus diversas actividades.

El intérprete de Ojitos lindos fue a ver un partido de los Lakers y llamó la atención que estaba muy bien acompañado. Apareció junto a una joven muy bella quien lucía radiante al lado del cantante. Según dijeron, la pareja ya se conocía y se sospecha que estarían iniciando un romance. La joven rubia cantó en una oportunidad con el rapero y se ven juntos desde entonces.

No me odies, Bad Bunny uD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2D https://t.co/ti0uoaMAYe — Andrea Rendón (@andrearendon__) January 23, 2023

El cantante de Efecto en un principio trató de ocultarse. Es así que llegó con la cara totalmente cubierta para no ser reconocido. De todas maneras, su presencia no pasó desapercibida y fue reconocido fácilmente. Igual, no fue él quien más llamó la atención sino la joven exuberante que lo acompañaba.

Rápidamente muchos comenzaron a asegurar que la joven sería la nueva conquista del cantante. Pero hay un detalle que tampoco se ignoró y es que la joven y Bad Bunny ya se conocían. Incluso apareció en uno de los recitales del rapero.

Bad Bunny fue visto en más de una ocasión con la misma joven.

Los seguidores inmediatamente dijeron que el cantante se habría enamorado de la rubia luego de que ella subiera al escenario en Phoenix, Arizona, donde él realizó un recital. Incluso aseguraron que después de ese encuentro, impactado por la belleza, la habría contactado nuevamente.

Lo cierto es que ahora se los vio juntos y, por más que trataron, no pudieron pasar desapercibidos. Tendremos que ser pacientes y esperar que la relación finalmente se confirme o no. Mientras tanto, Bad Bunny se ve muy bien acompañado y no oculta a su bella acompañante.