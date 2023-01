La razón por la que Jennifer Lopez estuvo a punto de cancelar su boda con Ben Affleck y huir

Veinte años después del romance fallido, Jennifer Lopez y Ben Affeck, se volvieron a dar otra oportunidad para terminar de sellar un amor que nunca terminó en una gran boda que se celebró primero en Las Vegas y luego en Georgia con una duración de tres días. Sin embargo, la cantante reveló que semanas antes del momento más esperado de su vida entró en pánico y sintió que no era una persona para estar en pareja, que debía seguir su camino sola y cancelar todo. Por suerte, se arrepintió y comenzó una nueva historia feliz para ambos artistas.

Actualmente, la actriz se encuentra en promoción de su nueva película Shotgun Wedding y en algunas entrevistas ha compartido algunos detalles de su matrimonio con Ben Affleck. Sin embargo, recientemente la Diva del Bronx reveló que pasó por su mente cancelar su enlace con el actor y huir del compromiso.

Jennifer Lopez reveló que estuvo a punto de cancelar su boda con Ben Affleck.

La cantante comentó que antes de darle el “sí” al protagonista de Batman frente a todos sus familiares y amigos, un pensamiento pasó por su mente: huir de la boda por una razón muy particular. De acuerdo con Lopez, el pensamiento de duda pasó por su cabeza debido a que ella sentía que su destino en esta vida era estar sola. La actriz contó que la principal razón por la que quería cancelar su boda era por que a sus 53 años prefería estar sola y no estar con este miedo de una ceremonia fallida.

"Estábamos en diferentes etapas cuando filmamos Shotgun Wedding", declaró la intérprete de On the floor para el programa Ventaneando. La artista hizo referencia al sentimiento de querer estar sola que sentía. “Eso es lo que aprendí de esta película, vivir mis siguientes años en donde lo único que quería era casarme conmigo misma. Eso es en lo que más me concentro en mi vida personal, esas son las cosas que realmente importan para mí".

Jennifer Lopez consideraba que había nacido para estar sola.

Además, Jennifer Lopez compartió que después de haberse comprometido 20 años atrás con Ben Affleck, esto le generó estrés postraumático, lo cual también desencadenó que la idea de huir de la boda estuviera presente durante la planeación de su boda. Incluso, tampoco creía que todo lo que le estaba pasando tras volverse a encontrar con el actor y planear su boda fuera verdad.

Finalmente, Jennifer compartió que actualmente ella vive su vida según sus propias aspiraciones y las de su actual esposo, sin dejar de lado que este enlace no solo fue con el actor sino también con sus hijos y recalcó que siempre hay que mantenerse fiel a uno mismo y con el paso del tiempo ir descubriendo la persona que realmente se es.

Jennifer Lopez sintió mucho estrés días antes de la boda pero todo salió según lo planeado.

Jennifer dejó clara cuál es su postura en la vida: "Creo que vivimos en un mundo en el que ya no existen las reglas". Además resaltó el hecho de vivir la vida según las necesidades y aspiraciones propias y no enfocados en lo que dicen los demás o lo que se espera de tal persona.

“Creo que tienes que seguir tu propio viaje como persona y hacer tu vida mientras estás sola. A lo mejor, hay gente que nunca se casa o algunos se casan cinco o seis veces, no importa [...] Esto se trata sobre ser fiel a ti mismo y descubrir quién eres. Todos hacemos las cosas bien, pero también cometemos errores, esa es la vida, es el porqué estamos aquí", finalizó la artista.