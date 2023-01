La inesperada reacción de Mila Kunis al ser confundida con Megan Fox

A través de la alfombra todopoderosa de Hollywood desfilan los rostros más talentosos y privilegiados. No es tan común la confusión pero en más de una oportunidad sucedió que los fanáticos, incluso, los paparazzis o los conductores de programas televisivos confunden a los actores con alguien más. Esta es una situación muy recurrente con la estrella de Amigos con beneficios, Mila Kunis, quien vivió una experiencia muy graciosa al cruzarse con un fan que creyó que era Megan Fox. Sin embargo, no es con la única que la confunden. Te contamos un poco más.

Mila Kunis reaccionó de la mejor manera después de que un fan le pidió firmar un póster de Megan Fox. Esto sucedió cuando la actriz de Amigos con beneficios iba saliendo del show ¡Jimmy Kimmel en vivo! en la ciudad de Nueva York el pasado mes de septiembre.

Mila Kunis fue confundida por un fan con Megan Fox.

“¡La amo!, es Megan Fox”, dijo Mila Kunis en cuanto vio la imagen de su compañera en un póster que le extendió uno de los fans para que lo firmara. “Es fantástica, por cierto. Amo el hecho de que hayas pensado que era ella”, complementó la actriz mientras continuaba regalando firmas a sus fans. La manera tan relajada y amistosa con la que respondió Mila fue la mejor reacción a una confusión entre artistas. Y es que no es la primera vez que la confunden con alguien más.

En 2021, Sarah Hyland relató en El Show de Kelly Clarkson que a más de 10 años de conocer a Mila Kunis, las personas aún las confunden. “La primera vez que la conocí ella me dijo: ‘Me confunden contigo todo el tiempo. Y lo amo. Lo tomo como un cumplido porque tú eres más joven que yo’”, recordó la actriz de Modern Family.

Después de contar que Kunis algunas veces seguía la corriente de la confusión, Hyland continuó su relato: “Le dije: ‘Bueno, la próxima vez que me confundan contigo, ¿puedo fingir ser tú?’. Y ella me dio permiso”. Sin embargo, la siguiente vez que esto sucedió la joven actriz decidió no seguir el juego. Esto se debió a que la confusión ocurrió en la alfombra roja de los Golden Globes en donde Mila Kunis estaba nominada por su trabajo en El Cisne Negro.

Sarah Hyland también suele ser confundida con Mila Kunis.

Sabemos que no es fácil lidiar con el hecho de que constantemente te confundan con alguien más, por eso aplaudimos la asombrosa actitud que Mila Kunis tiene al respecto. Sin duda deja que su trabajo hable por sí solo y reconoce el trabajo de sus compañeras.