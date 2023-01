Con una mini falda rojo fuego, Noelia elevó la temperatura de las redes sociales

Si hay alguien que sabe cómo activar la imaginación de sus seguidores esa definitivamente es Noelia. Las últimas publicaciones de sus redes sociales no sólo son muy similares y sensuales, sino que son una invitación para unirse a su cuenta de OnlyFans. Los outfits que elige la cantante latina son todos diminutos y para el infarto pero siempre se exhibe con prendas distintas. En esta oportunidad desfiló con un body negro y un una mini pollera roja que resaltaba de sobremanera sus encantos.

Pareciera que la cantante y empresaria tiene un objetivo constante al compartir contenido en su cuenta personal de Instagram: enamorar a sus fanáticos con cada nuevo video o foto que comparte. Un gran ejemplo fue el de hace un par de días en donde Noelia está promocionando su nuevo contenido en OnlyFans, en donde tiene nuevas fotos y videos que no corren el riesgo de ser censuradas como sí sucede en la red social de la camarita.

Noelia luce sus curvas en minifalda pic.twitter.com/GAWkd2rRCK — Lo + viral (@VideosVirales69) January 20, 2023

En las imágenes vemos a la coqueta intérprete con un body negro entallado que destaca su silueta, los interiores son del mismo tono pero con detalles en plateado y una micro pollera roja que pareciera más bien ser un cinturón ancho, la cual se levanta un poco sobre sus encantos. Para que el look resaltara todavía más, Noelia lleva un par de botas de plataforma con las que realza sus piernas a pesar de que su calzado llega hasta los muslos. Las bucaneras son tendencia entre las celebridades y ya no hay quien no las use de todos los colores dándole al outfit seleccionado un poco más de elegancia.

Noelia sabe cómo encender las redes sociales.

Desde hace un par de días que este tipo de contenido es el que ha estado apareciendo constantemente en las publicaciones de la cantante, en especial, porque presume que hay promociones especiales, algo que sin duda no dejarán pasar algunos de sus millones de seguidores que procuran consumir su contenido en todas las plataformas y redes sociales existentes.

La realidad es que Instagram es una pequeña gran herramienta para que Noelia pueda promocionarse y llegar a más público en su cuenta de OnlyFans donde, según la propia artista, se puede ver contenido un poco más subido de tono.