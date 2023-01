La razón por la que Danna Paola considera que comenzó su carrera artística con el pie izquierdo

No hay dudas que Danna Paola tiene un talento innato. A la edad de cuatro años ya se comía las cámaras en programas televisivos y sus padres veían que tenía mucho potencial para seguir desarrollándose como actriz. Sin embargo, comenzar a trabajar en el mundo artístico desde tan pequeña tiene sus pro y sus contra y la cantante no se sentía a gusto teniendo que hacer todo lo que le indicaban, se sentía un ‘molde’ de lo que implicaba ser el ejemplo a seguir y no ella misma, por lo que al crecer pudo encontrar su propio camino y mostrarse más genuina con la estrella que quería ser y, también, como quería mostrarse frente al público.

La cantante de 27 años lleva varios años en la industria del entretenimiento, ya que empezó su carrera a muy temprana edad con apariciones en la televisión mexicana y protagonizando telenovelas infantiles. Con tan sólo cuatros años de edad, Danna Paola, participó en el programa de televisión Plaza Sésamo. Al ver que su hija se desenvolvía muy bien frente a las cámaras, sus papás decidieron que su hija estudiara actuación y poco tiempo después, cuando tenía cinco años, hizo su primera telenovela, Rayito de luz. Sin embargo, esto no fue del agrado de la famosa, según lo dejó ver en una reciente entrevista que tuvo para la revista Vogue.

Danna Paola reveló que no comenzó su carrera artística como ella hubiera deseado.

“Crecí siendo un molde de popstar de ‘Tienes que cantar esto, tienes que hacer esto, y entonces ir por esta línea, y tienes que cantar estas canciones…’ Todas mis canciones tenían que ver con mis telenovelas”, compartió la intérprete de Oye Pablo. Todo el trabajo lo hacía bajo indicaciones que le daban, por lo que consideraba que no tenía ninguna esencia como artista y que no era la estrella que ella quería ser.

“En realidad no tenía una esencia como artista. No podía conectarme con lo que era yo. Y yo decía, ‘Bueno, no quiero ser esto… ¿a dónde quiero ir?, ¿qué quiero contar? Y a ver si a la gente le gusta, porque ya no quiero hacer lo que estaba haciendo’. No me sentía yo, me sentía parte del sistema, parte de lo que estaba de moda, y entonces sucedió una desconexión”, comentó.

Danna Paola se sentía de pequeña un molde de pop star.

Así, la cantante mexicana comenzó a desarrollar su propio camino. “Encontré un motor distinto de dejarme de poner en aprobación de los demás y primero aprobarme a mí. Primero aprobar mi pasión, la música que quiero hacer, lo que quiero decir, como me quiero vestir. Quiero dejar el molde de un tennager con el que ya no podía más y quería descubrir quién era Danna en realidad”, enfatizó.

Ahora, la famosa asegura que es sumamente firme con lo que ella quiere y desea de ella misma, lo cual la está llevando a crecer como ser humano. “Ese es mi proyecto personal”, dijo. “Estoy dejando muchas reglas de la industria a un lado para poder descubrir ese éxtasis en cada una de las canciones que escuchen”.

Danna Paola creció y pudo formar su propio camino y el que ella desea.

“Soy una mujer que tiene arte por todos lados, porque realmente he descubierto que, todo lo que me gusta hacer, me gusta que me conecte con el algo, eso es el arte para mí, el interpretar mis emociones”, finalizó la cantante.