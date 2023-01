Esto es a lo que más le teme Robert Pattinson

El tiempo y la tecnología son las dos cosas en este mundo que no paran de avanzar. Primero nos dejamos engañar conscientemente por la magia del cine y los maravillosos efectos especiales pero lo que está sucediendo con las pantallas que están a nuestro alcance resulta realmente increíble. Hasta las redes sociales se sumaron al despliegue de la inteligencia artificial y ya no hay vuelta atrás. En entrevista, Robert Pattinson confesó que le aterran de manera considerable los videos de TikTok en los que él figura porque no son verdaderos y los usuarios creen que realmente se trata de él.

Robert Pattinson considera "aterradores" los vIdeos falsos sobre él en Tik Tok. El actor de Batman está desconcertado porque gente cercana a él se dejaron engañar con "extraños clips de baile en TikTok" que han utilizado inteligencia artificial para poner su cara en el cuerpo de otra persona.

La estrella bromeó diciendo que son tan convincentes que podría quedarse sin trabajo. “Es aterrador. La cantidad de gente que me conoce bastante bien y aún así me dirá: '¿Por qué haces estos vídeos raros bailando en TikTok?”, comentó el actor. “Es realmente extraño. Te das cuenta de que estamos a dos años de que sea indistinguible de la realidad, ¿y qué demonios voy a hacer entonces como trabajo?”, compartió.

Pattinson de 36 años no es un gran fan de bailar en público, pero pensó que había "roto su maldición" después de pavonearse en su último anuncio de Dior Homme, sólo para descubrir que tuvo un ataque de pánico tan pronto como intentó hacer un movimiento en una fiesta.

“Pensé que había roto mi maldición cuando hice esa escena en la que Pattinson hace un exuberante contoneo. Pero unas semanas después fui a una fiesta, pensando que era como Billy Elliot, y en cuanto di un paso en la pista de baile tuve uno de los mayores ataques de pánico de mi vida”, relató el actor.

Mencionó que se sabe cuando se cree que eres ese tipo “y de repente te sientes brutalmente humillado. Sí, sentí como si mi padre me hubiera pillado conduciendo un coche. Me quedé frío; Creo que me fui de la fiesta después de eso.”, añadió el protagonista de Batman.