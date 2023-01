El pasado desconocido de Julia Roberts que la actriz acaba de descubrir

¿Qué pasaría si un día te levantas y te enteras que todo lo que vos creías que era tu historia o formaba parte de tu mundo se desmorona con una verdad mucho más grande? Julia Roberts es una caja de sorpresas. Más allá de ser uno de los grandes talentos del séptimo arte y una de las actrices más admiradas en todo el mundo, sus antepasados guardan datos inciertos sobre la familia y los lazos consanguíneos que, al parecer, la estrella de Hollywood acaba de descubrir.

No hace mucho, internet se hizo eco de la noticia de que el icono de los derechos civiles Martin Luther King Jr. Había pagado la factura del hospital de su nacimiento. Ahora llega la noticia de que había un gran secreto en la familia de la estrella de Ticket to Paradise. En el episodio del miércoles de la serie de PBS Finding Your Roots con Henry Louis Gates, se muestra a Roberts enterándose de que en realidad no estaba emparentada con su supuesto tatarabuelo, Willis Roberts.

Julia Roberts sigue descubriendo datos importantes del pasado de su familia y sus raíces.

Gates compartió con la galardonada actriz la noticia de que el mayor de los Roberts había muerto en realidad más de una década antes de que su bisabuelo, John, naciera de su tatarabuela, Rhoda Suttle Roberts, en el siglo XIX. "Pero, oh, espera, ¿entonces no soy una Roberts?", preguntó a Gates.

Gates le explicó que, gracias al ADN, habían podido relacionar a Roberts y a su prima con un hombre llamado Henry McDonald Mitchell Jr. que era su tatarabuelo biológico. “¿Así que somos Mitchell?", preguntó Roberts a Gates. "Tú eres Julia Mitchell. No eres una Roberts biológicamente", respondió él. "Vaya", dijo Roberts. "¿Todavía tengo la cabeza bien puesta? ¿Estoy frente a ti?".

Julia Roberts descubrió que su apellido no es realmente Roberts.

Según la investigación que hicieron Gates y su equipo, Mitchell estaba casado, tenía seis hijos y su madre vivía a cuatro casas de distancia de Rhoda Suttle Roberts. "Por un lado, realmente estoy impresionada. Y es fascinante", dijo Roberts. "Y por otro lado, hay, ya sabes, una parte de mí cuando estoy más tranquila, todavía puedo asimilar la idea de que, ya sabes, mi familia es mi familia. Y prefiero el apellido Roberts", puntualizó la actriz.