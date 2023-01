Famosa conductora confiesa: “mi esposo me era infiel”

Sin lugar a dudas la nueva canción de Shakira junto a Bizarrap ha generado un revuelo a nivel mundial provocando la polarización de las opiniones al respecto del accionar de la colombiana entre los que están de acuerdo y los que no con la letra del tema musical del momento. Asimismo, el nuevo hit de la barranquillera ha generado el debate sobre uno de los puntos tocados por la mamá de Sasha y Milan en su más reciente composición: la infidelidad.

Lo cierto es que tanto seguidores como famosas figuras del espectáculo tomaron postura y emitieron sus opiniones, y de paso, algunos aprovecharon para contar algunas malas experiencias amorosas que volvieron a reflotar tras haber escuchado la “Session #53” de la colombiana. Es el caso de una famosa conductora del programa “Despierta América”, quien realizó una confesión sobre lo vivido con su esposo.

Así fue que también dijo que el perdón la ayudó a sanar del engaño, que al ser una figura pública, todo el mundo se había enterado de la situación por la que estaba atravesando en ese momento.

Ya recuperada de aquella mala experiencia, la conductora María Antonieta Collins relató a sus compañeros de programa el duro momento que le tocó vivir, pero que ese episodio dejó una gran enseñanza para ella y su esposo.

María Antonieta Collins le perdonó la infidelidad a su esposo.

"Hace 15 años, 12 años de casada y feliz, y de pronto, lo que menos te imaginas, las revistas hablaban de que mi esposo me era infiel, de que tenía una relación y yo no entendía qué sucedía. Efectivamente, me era infiel. La otra parte estaba llenando de gasolina aquello en todos los medios, no había redes sociales, no había más que blackberries, por eso no tuvo ese impacto", explicó la presentadora.

María Antonieta Collins escribió un libro contando su experiencia.

En medio de todo el escándalo, nadie se esperaba lo que le pasaría a el esposo de María Antonieta, quien sin saberlo estaba transitando sus últimos meses de vida. “Un hombre sano, de pronto un cáncer se lo llevó en 7 meses y 11 días, y yo estuve junto a él y lo volvería a hacer", expresó.

Collins dejó plasmada esta experiencia en un libro llamado “Dijiste que me querías”, que confiesa fue la manera de curar esa herida. "Este libro fue una sanación", expresó, aclarando que lo escribió con el permiso de su esposo.

María Antonieta ha sanado gracias a la terapia, la fe y el tiempo, y aseguró que hizo lo correcto. "No tengo ni un remordimiento, hice con él todo lo que tenía que hacer, se fue con la mayor paz. Yo lo amaba", finalizó.