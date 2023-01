Las duras críticas de Alicia Machado al certamen de Miss Universo

La mala relación que tiene Alicia Machado con todo lo que se refiere a Miss Universo es de público conocimiento desde hace muchos años. Y no es para menos, pues ella recuerda su paso por este certamen como una de las etapas más dolorosas y oscuras de su vida.

Así que una vez más, desde la comodidad de su casa, realizó un vivo a través de su Instagram para hablar sobre las presiones a las que se somete a las concursantes a tan corta edad, exigiéndoles títulos, experiencia, cursos y un sinfin de conocimientos para destacarse entre todas las participantes.

“La presión que hay ahorita para convertirnos en eruditos entonces esas bellísimas, preciosísimas, divinísimas, cultisímas, talentosísimas, pero solas, solas. Ya a los hombres les da miedo siquiera hacer un piropito en la calle: 'ay, qué bonitas tus piernas'”, sentenció sin titubear Alicia Machado.

Y la polémica no quedó allí, ya que redobló la apuesta al decir que prefiere que un hombre la halague por su físico que por su inteligencia. Además, remarcó que los hombres cada vez tienen más miedo de acercarse a las mujeres, algo que en realidad termina siendo, según ella, perjudicial, pues todas necesitan de un hombre que las cuide y las proteja.

“Los hombres te protegen, la protección de un hombre es maravillosa, preciosa. Sí, que yo soy cuatriboleada, yo soy empoderada, empresaria, madre, actriz, cantante, Miss Universo. Sí, todo eso soy, pero también soy una mujer y como cualquier otra y tampoco veo correcto que nos empoderemos desprestigiando a otra mujer”, afirmó.

No es la primera vez que la ex Miss Universo critica fuertemente diciendo que no está de acuerdo con todas las exigencias que las mujeres deben de cumplir para poder ser parte del certamen, no solo física sino también intelectualmente. Todo esto termina siendo una gran presión que deja extenuadas a las participantes.

Alicia Machado siempre dice las cosas sin pensar en el qué dirán. | Fuente: Instagram @machadooficial

Alicia Machado dividió las opiniones

Alicia Machado dio por finalizado el vivo de Instagram y las redes sociales comenzaron a inundarse con opiniones encontradas sobre sus dichos. Mientras que algunos comparten la idea de que la presión a la que se ven expuestas las mujeres que deciden ingresar es excesiva, otros consideran que los dichos de la venezolana atrasan porque ponen en primer plano el físico por sobre la inteligencia.

Lo más probable es que este debate no termine aquí y continúe durante los próximos días.