Juan Osorio se postula para hacer la bioserie de Shakira

Después de que Shakira haya lanzado la “Session #53” con colaboración del DJ argentino Bizarrap, el productor mexicano de televisión Juan Osorio se postuló para llevar a las pantallas la vida de la colombiana en una bioserie que cuente en detalle la historia de la cantante así como lo ocurrido con sus sonada ruptura con el padre de sus hijos, Gerard Piqué.

Ya desde que Shakira y Piqué se habían separado en junio de 2022, Juan Osorio había confesado su intención de producir una bioserie donde pudiera contar desde los inicios de la carrera de la colombiana hasta su escandalosa separación del deportista, que se dio por una supuesta infidelidad con Clara Chía Martí. Ahora que parte de esa historia se vio reflejada en el último hit de la barranquillera, el aclamado productor mexicano insiste en que el debería ser el primero en llevar la experiencia de vida de la mamá de Sasha y Milan a los televisores de todo el mundo.

En junio de 2022, luego de la separación de Shakira y Piqué, Juan Osorio ya se había interesado por hacer la bioserie de la cantante.

Juan Osorio insiste en hacer bioserie de Shakira

En una reciente entrevista, Juan Osorio se mostró nuevamente con ganas de producir la bioserie donde se puedan conocer las vivencias de la cantante colombiana. “Me encantaría hacer la historia de Shakira, ¡qué afortunado sería yo, un productor que logra hacer la bioserie de Shakira! ¡Estaría increíble! ¿Sabes cuántos han de estar peleando estos derechos para hacerla? Ojalá tengamos la fortuna. Ya quiero estar tocando la puerta de Shakira y decirle: ‘yo te hago tu serie, vamos a firmar con Televisa”, comentó ante la prensa el productor Osorio.

Asimismo, luego de haber escuchado la nueva canción de la cantante, Juan se ubicó en el “team Shakira”, ya que la apoya por ser madre y por ser más exitosa que su ex pareja. "Creo que está más famosa la canción que el último gol de Piqué", comentó el productor.

Juan Osorio cree que él es el indicado para contar la historia de Shakira.

Juan Osorio es experto en contar este tipo de historia, y es así que fue el encargado de realizar para Televisa la bioserie de Vicente Fernández, que a pesar de no estar autorizada por la familia de “El Charro de Huentitán”, las dos temporadas que tuvo fueron un éxito, y ahora en Netflix, corre con la misma suerte, ya que para la audiencia, cuenta cómo la verdad sobre la vida del fallecido patriarca de la dinastía Fernández.

Por otro lado, la periodista mexicana Maxine Woodside cruzó a Juan Osorio diciendo que él no tiene el dinero para realizar la pretendida producción. "Maxine te mando un recadito, no importa que te burles de que yo voy a hacer la serie de Shakira, discúlpame, yo no la voy a hacer, yo dije que me encantaría, pero tiene razón, yo no tengo dinero para llegarle a Shakira", fue la respuesta de Juan Osorio.